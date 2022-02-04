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    Думки вголос

    Путін намагається стати вірним слугою лідера Китаю Сі Цзіньпіна

    • Віктор Небоженко

      Директор соціологічної служби «Український барометр»

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    Путін перетворюється на молодшого партнера КНР - Путін намагається стати вірним слугою лідера Китаю Сі Цзіньпіна
    Путін перетворюється на молодшого партнера КНР

    Росія свідомо стає заручником зовнішньої політики Китаю у боротьбі зі США

    Мовою оригіналу

    Авторитарный лидер, премьер-министр Венгрии Орбан становится теперь главным «слугой» у президента России Путина и прокси-силой Кремля в борьбе с НАТО и ЕС, агентом интересов Кремля в Европе. Туже роль проводника политической воли Путина выполняет авторитарный лидер Белорусии Лукашенко, который готовый, по просьбе Кремля, конфликтовать как в «СНГ», так и в Европе.

    В свою очередь, могущественный, «вечный» президент России Путин становится младшим партнером Китая, прокси-силой в борьбе с США и НАТО в Европе, «продавцом» конфликтов и шантажа во всем мире, но надежной опорой Китая в Центральной Азии. Президент Путин пытается стать личным другом и верным «слугой» лидера Китая Си Цзиньпина. Россия сознательно становится заложником внешней политики Китая в борьбе с США. Благодаря Кремлю Китай строит грандиозную антиамериканскую Ось «Германия-Россия-Китай», покрывающую все евразийское пространство.

    В свою очередь, Китай остается главным экономическим партнером и соперником США и является реальным претендентом на мировой господство в 21 веке.

    Такая иерархия больших и малых авторитарных государств складывается в мире как реакция на мировой экономический, эпидемиологический и геополитический кризисы. Вместо нового гуманизированного глобализма в 21 веке возникает угроза появления мировой иерархии или сети авторитарных государств по всеми миру, регулирующая новый мировой порядок.

    Джерело: блог Віктора Небоженка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія США НАТО Китай Путін
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    Путін намагається стати вірним слугою лідера Китаю Сі Цзіньпіна