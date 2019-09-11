Або ми відсторонимо силовиків від інвесторів, або силовики відсторонять інвестиції від України

Сергій Фурса Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

Сергій Фурса

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Що потрібно, щоб зацікавити інвесторів? Дати їм сигнал

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В украинском парламенте вновь попытаются спасти инвесторов, как украинских, так и иностранных, от жадных щупалец украинских силовиков. Открылось окно возможностей, которое позволяет по настоящему повлиять на изменение инвестиционного климата в стране. И это не просто умные слова, которые обычно говорят в телевизоре дяди в пиджаках и галстуках. Инвестиционный климат – это пенсии для пенсионеров в том числе. Просто так уж работает экономика. Что сначала кто-то инвестирует, а потом у государства появляются средства, которые можно распределить. Что на пенсии. Что на армию. Что на дороги.

Украина бедная страна. Мы бедные потому что инвесторы обходят нас стороной. И единственный способ запустить то самое экономическое чудо, те самые 40% роста ВВП за пятилетку – это привлечь инвестиции. Причем в нашем случае – это иностранные инвестиции, как бы много мифов не распространялось об миллиардах в матрасах украинцев. Но только в сказке барон Мюнхгаузен мог сам себя за волосы вытащить из болота. Пока же Украина получает катастрофически мало иностранных инвестиций. В Украине в 4 раза меньше иностранных инвестиций на душу населения чем в Румынии, в 7 раз меньше чем в Хорватии и почти в 15 раз меньше, чем в Эстонии. Низкое отношение инвестиций к ВВП – бич украинской экономики. И пусть мы десятки лет слышим о потенциале украинской экономики, но на деле – сплошная импотенция. Инвестор обходит Украину стороной. И это в то время, когда мир пухнет от денег.

Почему? Ответ простой - коррупций и отсутствие верховенство права. Инвестор никогда не скажет вам – покажи мне как заработать. Нет, когда он приходит к тебе он говорит – я знаю как заработать, обеспечь мне безопасность моих инвестиций. И вот тут начинается проблема. Потому что на выручку к инвестору всегда приходит троица – украинский судья, прокурор и СБушник. Это те самые вахтеры, которые не пускают в страну инвестиции. В результате, опрос инвесторов показывает, что 77% от людей, которые потенциально могут инвестировать в Украину, ждут от власти эффективные меры по борьбе с коррупцией. Которую инвесторы видят через призму украинских судов и украинских силовиков.

Как это работает мы все увидели на примере крупнейшего инвестора в экономику Украины – Криворожстали. Еще в начале года Криворожсталь планировала масштабную инвестиционную программу. И планировала всю прибыль направить на модернизацию. Сегодня Криворожсталь решила вывести в качестве дивидендов почти 11 млрд грн. Т е вместо роста ВВП мы получим отток капитала на сопоставимую сумму. И это результат давления СБУ. И если Криворожсталь, входящая в крупнейшую металлургическую компанию мира, боится украинских силовиков и, быть может, стоящих у них за спинами украинских олигархов, то что можно сказать об обычном украинском бизнесе. И потом, наверное, не стоит задавать вопрос, почему украинские ИТшники уезжают.

Что нужно чтобы привлечь инвесторов? Дать им сигнал. В 2005 году Украина дала такой сигнал, проведя честный и прозрачный конкурс по приватизации Криворожстали. В результате, бюджет получил 4,8 млрд долларов, а инвесторы по всему миру – сигнал, что их тут ждут. И после этого в Борисполе на паспортном контроле были очереди из этих самых инвесторов, а в период 2005-2008 года мы имели самый высокий показатель отношения прямых иностранных инвестиций к ВВП. По сравнению с 2008 года сейчас он в 4 раза меньше. И вместо того, чтобы дать инвесторам снова сигнал о том, что их тут ждут, мы подаем совсем другие сигналы.

Так что тут как в классике, или они нас или мы их. Или страна создаст условия, когда инвестировать безопасно, или инвесторы пойдут в другую страну.

Что можно с этим сделать? Только разогнать к чертям все подразделения, которые сегодня в полиции, СБУ и прочих кошмарят бизнес. И запретить этим организациям подходить к бизнесу на расстояние пушечного выстрела. И создать с нуля под контролем наших кредиторов аналитическую Службу Финансовых Расследований. Куда также на пушечный выстрел не подпускать тех, кто привык кошмарит бизнес. Причем, в результате мы увидим классическую win-win ситуацию, когда с одной стороны уменьшится давление на бизнес, а с другой – резко получится сократить численность украинской службы безопасности. Шутка ли, на сегодня штат СБУ больше, чем у их английских коллег. Например. Как результат, настоящие контрразведчики, которые идут в тыл врага, а не в сейф бухгалтера, смогут получать гораздо больше финансирования. И им теперь никогда не будет стыдно признаваться, в какой организации они работают.

Теперь осталось понять, готов ли парламент в едином порыве поднять руки и за этот законопроект. И готовы ли власть предержащие дать отмашку парламенту за него проголосовать. Ведь это так удобно, когда ты можешь прийти к любому предпринимателю в офис и сделать его жизнь невыносимой. А когда у тебя таких полномочий нет, то кто его знает, может в следующий раз и на день рождения к Суркису не позовут.

Джерело: блог Сергія Фурси

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