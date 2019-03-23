Президент розповів, як Україна має використати припинення ракетного договору



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Порошенко запевнив, що Україна суворо дотримувалася усіх зобов’язань і обмежень по Договору про ракети середньої і малої дальності

«Причина, за якою була припинена дія Договору про ракети – це була Росія», заявив Порошенко

У контексті припинення дії міжнародного Договору про ракети малої та середньої дальності, умови якого порушила Росія, важливо чітко розуміти поточну ситуацію в Україні та світі.

Про це заявив в ефірі телеканалу «Україна» президент Петро Порошенко, наголосивши водночас на важливості створення нової української ракетної програми, інформує прес-служба глави держави.

«Україна суворо дотримувалася усіх зобов’язань і обмежень по Договору про ракети середньої і малої дальності, які Україна брала на себе. Ви пам’ятаєте, що Україна добровільно відмовилася від третього за потужністю в світі ядерного арсеналу. Звичайно, що історія не терпить умовних нахилів, але я думаю, ніхто не сумнівається, що якщо б у нас зараз була ядерна зброя, ніхто б не наважився напасти на Україну», - зазначив Порошенко

Він підкреслив, що не варто «перекладати з хворої голови на здорову».

«Причина, за якою була припинена дія Договору про ракети – це була Росія, яка в порушення Договору почала випробування, спочатку таємно. А потім, коли пред’явили це, вимушена була визнати випробування нових ракет, яке було заборонено відповідно до Договору», - сказав президент і додав, що це є офіційна позиція Сполучених Штатів Америки, яка була представлена світові з переконливими доказами.

«США кажуть: це було б безвідповідально, якщо Росія не дотримується цього Договору, а ми робимо вигляд, що нічого не відбувається. Ми з розумінням до цього поставилися. Вони прийняли рішення й оголосили світові, що вони виходять з Договору, але якщо Росія повернеться, вони готові повернутися», - зауважив Порошенко.

Глава держави підкреслив, що Україна, в даному випадку, не виходила з цього договору, але де-факто, якщо Договір припинено, Україна має використати ці можливості для того, щоб збільшити свій оборонний потенціал.

Порошенко нагадав, що Україна володіє ракетними технологіями, відповідним виробництвом, науковим потенціалом. «І ми дуже швидко наростили і радіус дії наших ракет, збільшивши його, і точність наших ракет, покращивши її», - додав він.

Раніше президент підтвердив наміри України створювати ракетне озброєння.

Також у МЗС заявили, що Україна залишає за собою право на створення ракетних систем, необхідних для забезпечення обороноздатності.

Раніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що рішення США про вихід з договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності є обгрунтованим.

Нагадаємо, 5 березня президент РФ Володимир Путін підписав указ щодо припинення участі російської сторони в Договорі про ракети середньої та меншої дальності (РСМД).

Як повідомлялось, заступниця генсека НАТО Роуз Геттемюллер заявила, що Альянс не збирається розміщувати на європейській території додаткові ядерні ракети. Вона додала, що США готові продовжити переговори щодо Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД), якщо Росія погодиться знищити ракети 9M729.

Також нагадаємо, що військовий експерт вважає: якщо США розмістять в Україні свої ракети, це стримає агресію РФ.

Нагадаємо, заступник державного секретаря США Андреа Томпсон заявила, що Сполучені Штати Америки планують вийти з Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності . За її словами, розрив Договору про РСМД розв'яже руки американським військовим.