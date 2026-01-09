За Мадуро й танкери: чому Путін вдарив «Орєшніком» по Україні

Путін образився

«Орєшнік» дуже неточна зброя. Важко кудись влучити. Але і Его Трампа не маленьке. Тут важко промахнутись. Навіть кидаючи свої болванки кудись на Львівщину...

Путін образився. За друга Мадуро. За танкер. Особливо за танкер. І в якості помсти довбанув «Орєшніком» по бандерівцях. Вони ж десь там, в уяві Путіна, досі і сидять. У схронах. Оце проявив сміливість. Оце показав кузькіну мать. Ескалював. Ще й в американський прайм-тайм.

Дуже стандартна історія. Коли гопнік, що булить малечу, вдома страждає від насильства. Судячи з всього, може і сексуального. І от отримавши чергову порцію вдома приходить і забирає у першачків бутерброд із сиром. Отак і Путін. Його принизив Трамп з танкером. А він «Орєшніком» по сплячим українцям. Мужньо відповів. Ще і придумав це пояснити страшною помстою за удар по його палацу на Валдаї. Якого не було. Ну чисто гопнік. І не зізнаватись же, що це все через сексуальне приниження у морі від Трампа…

Ну і разом Путін дав чітку і зрозумілу відповідь на мирні ініціативи Трампа. Кажуть, в Парижі Дмітрієву показали мирний план. І він обіцяв передати Путіну. От, передав. Заодно і відповідь всі почули. Могли десь у блоці НАТО фізично почути. Від Стрия там недалеко...

І звісно Путін був би не Путіним, якби під час різкого похолодання не довбанув би по газовій інфраструктурі. Не тільки ж електрику. Гуманіст відомий. Але є у них це давнє сексуальне бажання – когось заморозити. Європу не змогли, хоч стільки роликів про це зняли, майже на останній газпромівські гроші, нас пробують вже який рік.

І от ще одна спроба. Хоча, звісно, стріляти «Орєшніком» по газовій інфраструктурі – це як гарматою по горобцях. Але від доповіді про факт удару у когось може виникнути оргазм.