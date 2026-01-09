Головна Думки вголос Сергій Фурса
search button user button menu button
Сергій Фурса Фінансовий експерт

За Мадуро й танкери: чому Путін вдарив «Орєшніком» по Україні

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
США захопили пов'язаний з Венесуелою танкер, який ішов під російським прапором
фото: U.S. European Command/X

Путін образився

«Орєшнік» дуже неточна зброя. Важко кудись влучити. Але і Его Трампа не маленьке. Тут важко промахнутись. Навіть кидаючи свої болванки кудись на Львівщину...

Путін образився. За друга Мадуро. За танкер. Особливо за танкер. І в якості помсти довбанув «Орєшніком» по бандерівцях. Вони ж десь там, в уяві Путіна, досі і сидять. У схронах. Оце проявив сміливість. Оце показав кузькіну мать. Ескалював. Ще й в американський прайм-тайм.

Дуже стандартна історія. Коли гопнік, що булить малечу, вдома страждає від насильства. Судячи з всього, може і сексуального. І от отримавши чергову порцію вдома приходить і забирає у першачків бутерброд із сиром. Отак і Путін. Його принизив Трамп з танкером. А він «Орєшніком» по сплячим українцям. Мужньо відповів. Ще і придумав це пояснити страшною помстою за удар по його палацу на Валдаї. Якого не було. Ну чисто гопнік. І не зізнаватись же, що це все через сексуальне приниження у морі від Трампа…

Ну і разом Путін дав чітку і зрозумілу відповідь на мирні ініціативи Трампа. Кажуть, в Парижі Дмітрієву показали мирний план. І він обіцяв передати Путіну. От, передав. Заодно і відповідь всі почули. Могли десь у блоці НАТО фізично почути. Від Стрия там недалеко...

І звісно Путін був би не Путіним, якби під час різкого похолодання не довбанув би по газовій інфраструктурі. Не тільки ж електрику. Гуманіст відомий. Але є у них це давнє сексуальне бажання – когось заморозити. Європу не змогли, хоч стільки роликів про це зняли, майже на останній газпромівські гроші, нас пробують вже який рік.

І от ще одна спроба. Хоча, звісно, стріляти «Орєшніком» по газовій інфраструктурі – це як гарматою по горобцях. Але від доповіді про факт удару у когось може виникнути оргазм.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: зброя путін ракета війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наразі відомо про чотирьох загиблих, серед них медичний працівник
Атака на Київ: є загиблі, кількість поранених зросла
Сьогодні, 07:35
Муляж автомата, конфіскований у киянина, який налякав людей у супермаркеті
Киянин із муляжем автомата налякав покупців у супермаркеті: деталі затримання
Вчора, 12:11
Нічні удари по енергосистемі показують просте
Економіка нічних обстрілів
27 грудня, 2025, 19:24
У Кремлі розповіли, на якому етапі знаходиться «мирний план» щодо України
Кремль отримав новий «мирний план» щодо України
25 грудня, 2025, 14:18
Робити висновки з мирної угоди зарано
Висновки з мирної угоди робити рано. Три причини
25 грудня, 2025, 11:27
Наслідки ворожої атаки на Миколаївщині
Масована атака на українську енергетику: деталі від Повітряних сил
13 грудня, 2025, 13:20
Євросоюз готує нові санкції проти РФ
Європейські посли схвалили черговий пакет санкцій проти РФ
10 грудня, 2025, 13:47
Операція «Павутина»: нові подробиці від The Wall Street Journal
Операція «Павутина»: нові подробиці від The Wall Street Journal
10 грудня, 2025, 11:38
За попередньою інформацією, жертв та постраждалих немає
На Чернігівщині через атаку дронів спалахнула пожежа (фото)
10 грудня, 2025, 07:36

Сергій Фурса

За Мадуро й танкери: чому Путін вдарив «Орєшніком» по Україні
За Мадуро й танкери: чому Путін вдарив «Орєшніком» по Україні
Чому історія з російською церковною школою у Києві – це не катастрофа, а показник змін
Чому історія з російською церковною школою у Києві – це не катастрофа, а показник змін
Спецоперація США у Венесуелі вражає, але й лякає
Спецоперація США у Венесуелі вражає, але й лякає
Путін проговорився
Путін проговорився
Гроші в ЄС для України знайшли. Але осад лишився
Гроші в ЄС для України знайшли. Але осад лишився
Російська економіка. Чи насправді вона на грані краху?
Російська економіка. Чи насправді вона на грані краху?

Новини

В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 9 січня
Сьогодні, 05:59
Скандал з італійцем Рокко. Держприкордонслужба заборонила іноземцю в’їзд в Україну
6 сiчня, 17:30
Привітання з Водохрещем: у прозі, віршах та яскравих листівках
6 сiчня, 07:00
В Україні хмарно: погода на 6 січня
6 сiчня, 05:59
Водохреще 2026: дата, історія свята, традиції, прикмети та заборони
5 сiчня, 23:00
Водохресний святвечір: прикмети та заборони
5 сiчня, 20:41

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua