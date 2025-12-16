Спікер парламенту Молдови відповів, що сказав би при зустрічі Путіну

Ігор Гросу: «Історія не повторюється. Те, що робить Путін, є злочином»

Ігор Гросу також звернувся до громадян Молдови, які наразі перебувають на території Російської Федерації, із застереженням

Голова парламенту Республіки Молдова Ігор Гросу відповів на запитання ведучої про те, яке послання він передав би президенту Росії Володимиру Путіну під час особистої зустрічі. Його відповідь містила жорстке засудження політики Кремля та попередження про долю імперських амбіцій. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Point.

«Історія не повторюється. Спроба реанімувати імперію, а саме це видно з його політики відновлення імперії, чи то царської, чи то радянської, – неможлива. Те, що він робить, є злочином», – заявив спікер парламенту Молдови.

Глава законодавчого органу також звернувся до громадян Молдови, які наразі перебувають на території Російської Федерації, із закликом проявляти максимальну обережність.

За словами Гросу, існує високий ризик примусового залучення молдовських громадян до лав російської армії та їхнього подальшого відправлення на війну проти України.

Також Ігор Гросу вкотре підтвердив непохитну позицію Кишинева щодо російської агресії, наголосивши, що Молдова засудила розв'язану Росією війну з перших днів.

Спікер парламенту повідомив, що влада Молдови продовжить процес денонсації тих угод у рамках СНД, які вважаються марними для країни. Гросу запевнив, що Придністровський регіон буде пріоритетно інтегрований у Європейський Союз після того, як російська армія та боєприпаси будуть виведені з території Республіки Молдова.

Нагадаємо, Молдова у співпраці з Євросоюзом і США розробляє план реінтеграції невизнаного Придністров’я. Віцепрем’єр з реінтеграції Валеріу Ківерь підтвердив, що влада Молдови у співпраці з ЄС та США готує план об’єднання країни. За його словами, про напрацювання стане відомо публічно «у слушний момент».

До слова, міністерство внутрішніх справ (МВС) Молдови продовжить механізм тимчасового захисту для українців, які вимушено покинули свою країну. Так Молдова приєдналася до рішення ЄС про продовження тимчасового захисту до 4 березня 2027 року.