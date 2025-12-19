Умєров повідомив про початок нового раунду консультацій зі США

Консультації зі США та європейськими партнерами стартували 19 грудня

Секретар РНБО Рустем Умєров повідомив, що 19 грудня вони з начальником Генерального штабу Збройних сил України Андрієм Гнатовим розпочинають черговий раунд консультацій з американською стороною. Про це Умєров написав у своєму Х.

Умєров розповів, що на запрошення американської сторони до цього формату також долучилися європейські партнери.

«Ми вдячні Сполученим Штатам за координацію, яка дозволяє нам зберігати спільне бачення та скоординовано рухатися вперед. Ми прагнемо до конструктивного процесу. Ми вже провели попередні консультації з нашими європейськими колегами і готуємося до подальших обговорень з американською стороною», – зазначив він.

Умєров додав, що після консультацій звітуватиме президенту України Володимиру Зеленському.

«Ми діємо чітко відповідно до визначених президентом пріоритетів: безпека України має бути гарантована надійно і на довгострокову перспективу», – резюмував він.

Нагадаємо, що 19 грудня у Маямі має відбутися зустріч спецпредставника США Стівена Віткоффа та голови української делегації Рустема Умєрова з європейськими та іншими міжнародними радниками з питань безпеки для обговорення підтримки України та мирних ініціатив.

Віткофф і Умєров зустрінуться з радниками з питань національної безпеки Німеччини, Франції та Великої Британії, які у пʼятницю прибудуть до Маямі. У зустрічі візьмуть участь міністр закордонних справ Туреччини та прем'єр-міністр Катару