Головна Країна Політика
search button user button menu button

Умєров повідомив про початок нового раунду консультацій зі США

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
google social img telegram social img facebook social img
Умєров повідомив про початок нового раунду консультацій зі США
Умєров: Україна і США почали новий етап раунду консультацій
фото з відкритих джерел

Консультації зі США та європейськими партнерами стартували 19 грудня

Секретар РНБО Рустем Умєров повідомив, що 19 грудня вони з начальником Генерального штабу Збройних сил України Андрієм Гнатовим розпочинають черговий раунд консультацій з американською стороною. Про це Умєров написав у своєму Х. 

Умєров розповів, що на запрошення американської сторони до цього формату також долучилися європейські партнери.

«Ми вдячні Сполученим Штатам за координацію, яка дозволяє нам зберігати спільне бачення та скоординовано рухатися вперед. Ми прагнемо до конструктивного процесу. Ми вже провели попередні консультації з нашими європейськими колегами і готуємося до подальших обговорень з американською стороною», – зазначив він.

Умєров додав, що після консультацій звітуватиме президенту України Володимиру Зеленському.

«Ми діємо чітко відповідно до визначених президентом пріоритетів: безпека України має бути гарантована надійно і на довгострокову перспективу», – резюмував він.

Нагадаємо, що 19 грудня у Маямі має відбутися зустріч спецпредставника США Стівена Віткоффа та голови української делегації Рустема Умєрова з європейськими та іншими міжнародними радниками з питань безпеки для обговорення підтримки України та мирних ініціатив.

Віткофф і Умєров зустрінуться з радниками з питань національної безпеки Німеччини, Франції та Великої Британії, які у пʼятницю прибудуть до Маямі. У зустрічі візьмуть участь міністр закордонних справ Туреччини та прем'єр-міністр Катару

Читайте також:

Теги: безпека Рустем Умєров США Україна Андрій Гнатов

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Навроцький: Візит Зеленського демонструє єдність Польщі та України проти російської загрози
Навроцький назвав візит Зеленського до Польщі «поганою новиною для Москви»
Сьогодні, 14:05
Умєров заявив, що Україна має «відчутний прогрес» у досягненні угоди зі США, яка наблизить мир
Умєров заявив, що Україна має «відчутний прогрес» у досягненні угоди зі США, яка наблизить мир
15 грудня, 17:56
Переговори у Берліні триватимуть і завтра, 15 грудня
Переговори делегацій США та України в Берліні тривали понад п’ять годин: що відомо
14 грудня, 21:47
Наслідки російського удару по Миколаївщині 13 грудня
Зеленський: Сотні тисяч сімей залишаються без світла після російських ударів
14 грудня, 10:30
Саакашвілі прокоментував гарантії безпеки від США для України, нагадавши приклад В'єтнаму
Саакашвілі прокоментував гарантії безпеки від США для України, нагадавши приклад В'єтнаму
14 грудня, 01:44
Папа Римський вважає, що Трамп намагається розірвати союз між США та Європою
Папа Римський вважає, що Трамп намагається розірвати союз між США та Європою
10 грудня, 04:31
Розслідування у Флориді, розпочате у 2005 році, завершилося у 2008 році угодою
Суд в США дозволив розкрити матеріали у справі Епштейна
6 грудня, 06:24
Жеребкування чемпіонату світу з футболу відбудеться без представників іранської делегації
Іран бойкотуватиме жеребкування чемпіонату світу з футболу у США
28 листопада, 12:24
Ключем до розв'язання всіх рівнів кризи є рівень політичний
Мультикриза в Україні: три сценарії, які визначать майбутнє
24 листопада, 16:56

Політика

Умєров повідомив про початок нового раунду консультацій зі США
Умєров повідомив про початок нового раунду консультацій зі США
Україна та США обговорять безпеку з європейськими партнерами у Маямі
Україна та США обговорять безпеку з європейськими партнерами у Маямі
Регламентний комітет Ради зобовʼязав Безуглу пояснити, чому вона послала Тищенка
Регламентний комітет Ради зобовʼязав Безуглу пояснити, чому вона послала Тищенка
Зеленський розпочав переговори з Туском у Варшаві
Зеленський розпочав переговори з Туском у Варшаві
Сибіга розкрив деталі переговорів із польським колегою у Варшаві
Сибіга розкрив деталі переговорів із польським колегою у Варшаві
Зеленський назвав країну, яка може опинитися під атакою Москви
Зеленський назвав країну, яка може опинитися під атакою Москви

Новини

Визначився порядок артистів у голосуванні Національного відбору на Євробачення-2026
Сьогодні, 15:27
Став відомий попередній дизайн сцени Євробачення-2026 у Відні
Сьогодні, 14:49
В Україні хмарно: погода на 19 грудня
Сьогодні, 05:59
День адвокатури України: найкращі привітання у прозі, віршах та листівках
Сьогодні, 00:38
В Україні без опадів: погода на 18 грудня
Вчора, 05:59
Стефанішина наголосила на юридичній силі гарантій безпеки для України
15 грудня, 03:53

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua