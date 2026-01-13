Головна Думки вголос Сергій Фурса
Сергій Фурса Фінансовий експерт

Світло під час війни: що важливо пам'ятати кожному

glavcom.ua
Години комфорту зараз не подаровані, а вистраждані
фото: згенероване ШІ/glavcom.ua

Ціна війни, яку ми не завжди помічаємо

Вода починає бігти трубами, обіцяючи не глобальне потепління у чотирьох стінах власного дому, відключення електрики стають трохи більш прогнозованими, даючи можливість планувати життя…

Здається, це життя стає трохи більш комфортним, навіть на тлі завивань холодного вітру за вікном, і розуміння, що це може бути лише тимчасовим полегшенням, що буде тривати до наступної масованої атаки росіян.

Не надовго до наступного вибуху вночі, що знов переводить у режим екстрених відключень, ти знов не знаєш, чи буде світло, чи стане тепліше, чи вода в батареях побіжить в інший бік.

І на цьому тлі є спокуса дати волю почуттям, злості і роздратуванню, спрямованого у всесвіт і на людей, що поруч, адже чому так довго і мало. А хтось готовий виходити і перекривати дороги, не розуміючи, чому раптом немає світла і тепла. Не розуміючи. Які важливі слова…

Адже важко зрозуміти, які вчинки, скільки зусиль, було зроблено, щоб можна було лежати на дивані і слухати, як вода біжить трубами. Не розуміючи, що це забезпечено самопожертвою хлопців і дівчат, які у 20-и градусний мороз лишаються на лінії фронту. Тримаючи оборону у цей самий холодний день і саму холодну ніч. Не пускаючи росіян підійти ще ближче до твого дому, не даючи їм зруйнувати ті чотири стіни, в яких тобі може бути трошки дискомфортно.

Не розуміючи, що це забезпечено роботою енергетиків, що латають систему у той самий 20 градусний мороз, відновлюючи постачання електрики, розморожуючи труби, лагодячи промерзлими пальцями одно їм відомі механізми підключаючи до світла і тепла не свої домівки, які красиві фото виходять, коли льодяний дощ з неба застигає на гілках дерев і як ненавидять це енергетики, знаючи, як багато шкоди несе з собою ця краса.

Не розуміючи, які прості і ключові слова. Як легко не хотіти цього розуміти і піддаватися спокусі простих вимог і егоїстичних бажань. Не розуміючи і забуваючи, що години комфорту зараз не подаровані, а вистраждані. Не розуміючи і забуваючи, забуваючи про вдячність, вдячність тисячам інших людей, яких ти може ніколи не зустрінеш у своєму житті, але яким ти цьому життю завдячуєш.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
