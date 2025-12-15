Головна Світ Політика
Фіцо про вступ України в ЄС: Ми не можемо цього дозволити

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Фіцо про вступ України в ЄС: Ми не можемо цього дозволити
Глава словацького уряду: «Я буду першим, хто виступить проти вступу України до ЄС»
скриншот з відео Stvr

Премʼєр Словаччини стверджує, що Сербія «у 100 разів краще підготовлена до вступу до ЄС, ніж Україна»

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо назвав Україну «чорною дірою», яка поглинає мільярди євро. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис політика.

«Україна – це чорна діра, через яку зникають мільярди євро, раціональне економічне мислення і стійке майбутнє Євросоюзу», – написав він.

Глава словацького уряду поскаржився на нібито тиск ЄС і відсутність «свободи слова». «Якщо скажете [на зустрічах лідерів ЄС], що не хочете давати гроші на зброю [Україні], то ви стаєте поганим, тому що це обов'язок – надавати гроші на зброю», – стверджує політик.

Фіцо наголосив, що вважає «абсолютно неможливим» для України її членство в ЄС до 1 січня 2027 року, додавши, що для вступу України в ЄС потрібна згода всіх країн-членів. Він стверджує, що деякі великі країни Євросоюзу, які підтримують Київ у війні проти РФ, нібито будуть проти вступу України в ЄС.

Премʼєр Словаччини також зазначив, що, порівняно з Україною, Сербія, Чорногорія й Албанія, «у сотню разів краще підготовлені до вступу до ЄС».

Нагадаємо, як писала газета FT, у разі укладення мирної угоди Україна може вступити в Європейський Союз до 1 січня 2027 року. Пункт угоди обговорюється на переговорах за участі США та європейських країн. За словами співрозмовників журналістів, такі швидкі терміни фактично змінить весь підхід ЄС до прийняття нових членів.

До слова, президент України Володимир Зеленський заявив, що країна відмовляється від своїх амбіцій щодо членства в НАТО в обмін на міжнародні гарантії безпеки від США, Європи та інших партнерів.

