The Times: Кредит ЄС для України створив складну дилему для британського прем’єра

ЄС закликає Британію, яка не є членом союзу, зробити свій внесок у пакет допомоги для України

Рішення лідерів Європейського Союзу надати Україні кредит у розмірі €90 млрд через спільні запозичення поставило прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера у непросте політичне становище. Хоча британський лідер послідовно виступав за використання заморожених російських коштів для допомоги Києву, модель, обрана ЄС, змушує його шукати альтернативні шляхи фінансування. Про це пише «Главком» із посиланням на The Times.

Як зазначає видання, європейські країни відмовилися від прямої конфіскації активів РФ через спротив Бельгії та побоювання деяких держав щодо стабільності єврозони. Замість цього було обрано механізм кредиту. Тепер ЄС закликає Британію, яка не є членом союзу, зробити свій внесок у цей пакет допомоги.

На рахунках у Великій Британії заморожено понад 8 млрд фунтів стерлінгів РФ. Без залучення цих коштів Лондону буде складно виділити значну суму для спільного кредиту. Володимир Путін уже охрестив будь-які маніпуляції з російськими грошима «грабунком» і погрожує заходами у відповідь. Проте аналітики вважають економічні ризики мінімальними, оскільки більшість британських активів у РФ уже списані.

Як країна поза ЄС, Британія має право на самостійне рішення, проте Стармеру доведеться балансувати між підтримкою України та готовністю до гібридних атак Москви у відповідь. Видання підкреслює, що для посилення тиску на агресора Британії варто координувати свої дії з іншими країнами G7, зокрема Канадою та Японією. Це дозволить сформувати єдиний фронт держав, які готові змусити Росію платити за розв’язану війну.

Раніше повідомлялося, що Лондон відмовився від ідеї одноосібного використання 8 млрд фунтів стерлінгів із заморожених російських активів на потреби України. Як повідомляє Financial Times, таке рішення британський уряд ухвалив слідом за Європейським Союзом, де аналогічна ініціатива також не знайшла підтримки в п'ятницю, 19 грудня..

Британські посадовці пояснили, що країна не діятиме в односторонньому порядку, оскільки розглядала цей крок лише як частину скоординованої стратегії разом із ЄС, Канадою та Австралією. Замість прямого використання активів, лідери Євросоюзу вже погодили надання Україні кредиту в розмірі €90 млрд, запозичених під гарантії бюджету блоку.

Як відомо, Російська Федерація готує масштабну юридичну відповідь на плани Євросоюзу щодо використання заморожених активів для надання Україні репараційного кредиту. Хоча судові процеси навряд чи зможуть зупинити передачу коштів, їхні наслідки для міжнародної фінансової системи залишаються важкопередбачуваними.

Центральний банк РФ уже звернувся до московського суду з позовом проти бельгійського депозитарію Euroclear, який є основним утримувачем російських резервів у ЄС. Москва вимагає компенсації у розмірі $230 млрд. У разі виграшу РФ може спробувати стягнути кошти з майна Euroclear у країнах, які вона вважає «дружніми».