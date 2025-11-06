Головна Думки вголос Сергій Фурса
Кияни, які двічі обирали Черновецького, дуже стурбовані тим, кого обрано мером Нью-Йорка

Зогран Мамдані
фото: Getty Images

Раптом багатьох українців чомусь хвилює, що мер Нью-Йорка мусульманин

Жителів Києва, що колись двічі обрали мером Черновецького, дуже непокоїть, що буде тепер з Нью-Йорком. Адже обрали соціаліста-комуніста і мусульманина

«Она хотела бы жить на Манхеттене….» Ага.

Причому не відомо, що більше хвилює звичайного киянина. Чи то те, що мер мусульманин, чи те, що він комуніст. Чи те, що киянин живе не у Нью-Йорку.

А правда у тому, що новий мер Нью-Йорка – це дзеркальне відображення Трампа. Свідчення зростання поляризації американського суспільства. Яка є відповіддю на зростання нерівності у США. І, власне, багато хто обрав людину, що обіцяє контролювати вартість оренди в місті саме тому, що оренда стала там захмарно дорогою. Що також є відображенням тієї самої нерівності. І ми маємо ситуацію, коли активи стають занадто недоступними для молоді. Яка набагато пізніше тепер купує собі житло. Йде від батьків. Може відчувати себе впевнено настільки, щоб просто дозволити собі знімати маленьку квартиру в місті, де ти працюєш.

Нерівність породжує невдоволення. Невдоволення породжує запит на популістів. Чи вирішать вони проблему нерівності? Звісно – ні.

Невдоволені виборці обрали Трампа який одним законом забрав у середнього класа і бідних і віддав мільярдерам. Які потім легко поділились з ним мільярдами доларів для бібліотеки імені Трампа. Не шкода ж, коли податки платити не треба.

Співвідношення 1% найзаможніших американців і середнього класу не було таким неприємним для того самого середнього класу багато десятиліть. А зараз це реальність. Зараз їх статки зрівнялись. І поки ця тенденція не зміниться, люди продовжать відчувати невдоволення. І будуть шукати ще одного популіста. Який ще посилить проблему. І так до моменту глибокої кризи. А там може здоровий глузд переможе. А може й ні і тоді «до побачення».

І лікувати треба саму причину. Саме зростаючу нерівність.

Але це складно. Як в Європі, так і в США. І скрізь цим користується російська пропаганда (та і китайська також), посилюючи протистояння і розхитуючи суспільства. Як в Європі, де вони спрямовують ненависть на мігрантів. І якщо почитати багатьох дописувачів про те, що мігранти винні у проблемах Європи, то дуже легко просто замінити слово «мігранти» на «євреї» і отримаємо чисті тексти 30-х років минулого століття у Німеччині. Але, чомусь, ця аналогія мало кого хвилює. Як і наукові дослідження, які підтверджують, що економічні проблеми Європи жодним чином не пов’язані з міграцією. Як, власне, у економічній кризі 100 років тому не було вини євреїв. Ба більше, навіть те кволе зростання в економііці ЄС без мігрантів було б неможливе. Як і те, що міграція не призводить до зростання злочинності. Знов таки, згідно досліджень. Адже мігранти бояться і тому менше роблять злочинів, ніж корінне населення. Але російська пропаганда каже інше, апелює до емоцій, базується на невдоволені і легко переконує, що варто просто позбутись мігрантів і все було б добре.

Чому для нас всі ці роздуми важливі? Бо російська пропаганда працює у нас. І українці охоче переймають ці тези російської пропаганди. А у Кремлі і раді. Бо знають, що Україна потребує міграції щоб бути стійкою. І закладають вже бомбу під розвиток країни після війни.

Тому раптом багатьох українців чомусь хвилює, що мер Нью-Йорка мусульманин. І що? Чому це погано? Окрім того, що росіяни вчать інших ненавидіти мусульман в Європі. І їм не заважає велика частка мусульманського населення в самій Росії. Власне, як не заважало і не заважає поширювати антивакцинаторські бредні і при цьому намагатись вакцинувати власне населення. З комуністом, звісно, простіше. В Україні всі знають, чому це погано. Але мало розуміють з якими проблемами стикається мешканець Нью-Йорка і чому він готовий проголосувати за максимально лівого кандидата. Якщо просто подивитись кілька сезонів «Друзів» і «Секс у Великому місті» - не станеш громадянином Нью-Йорка.

Але ж так хочеться…

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Нью-Йорк Зогран Мамдані вибори у США мер

