Головна Світ Політика
search button user button menu button

Новообраний мер Нью-Йорка cтворив перехідну команду, до якої увійшли тільки жінки

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
Новообраний мер Нью-Йорка cтворив перехідну команду, до якої увійшли тільки жінки
Зогран Мамдані оголосив про призначення жінок на всі ключові посади у перехідній команді
фото: Getty Images

Новообраний мер Нью-Йорка Зогран Мамдані створив перехідну команду, що складається виключно з жінок

Демократ Зогран Мамдані, який переміг на виборах мера Нью-Йорка, оголосив про створення своєї перехідної команди, до складу якої увійшли виключно жінки. Як пише «Главком» із посиланням на газету Guardian, про це Мамдані заявив під час ранкової пресконференції у районі Квінс.

Мамдані представив склад команди, яка має допомогти втілити в життя «найамбітнішу політичну платформу Нью-Йорка за останнє покоління». За його словами, нова адміністрація виконає всі обіцянки, дані виборцям. Вона буде «рівною мірою компетентною, співчутливою та чесною, готовою працювати так само старанно, як і мільйони жителів міста».

Ключові особи у перехідній команді: виконавча директорка Елана Леопольд. Серед членів команди Марія Торрес-Спрінгер та Мелані Гарцог – колишні заступниці мера, Ліна Хан – колишня голова Федеральної торгової комісії, Грейс Бонілья – очільниця найбільшої некомерційної організації United Way.

Нова адміністрація розпочне роботу одразу після офіційного вступу Зограна Мамдані на посаду, який відбудеться 1 січня.

До слова, президент США Дональд Трамп висловив різку критику на адресу Зограна Мамдані, новообраного мера Нью-Йорка, вважаючи його перемогу результатом «втрати суверенітету» для країни. Про це він заявив під час виступу на Американському бізнес-форумі в Маямі.

Нагадаємо, 34‑річний політик-демократ Зогран Мамдані здобув перемогу на виборах мера Нью‑Йорка. Він стане наймолодшим мером міста за понад століття, а також першим мусульманином, першим представником південноазійського походження і першим мером, народженим в Африці.

Раніше стало відомо, що майже 800 тис. жителів Нью-Йорка мають намір залишити місто через те, що політик-демократ Зогран Мамдані здобув перемогу на виборах.

Читайте також:

Теги: Нью-Йорк Зогран Мамдані місто США вибори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російський банк стверджував, що має право на презумпцію імунітету як суб’єкт «іноземної держави»
Верховний суд США відхилив апеляцію Сбербанку у справі MH17
7 жовтня, 08:55
Бессент: Ми вважаємо, що закриття уряду коштуватиме економіці США до $15 млрд на день
Міністр фінансів США розповів, в яку суму обходиться шатдаун
16 жовтня, 00:29
Трамп сподівається на зустріч з Путіним у найближчі два тижні
Нові заяви Трампа, атака на Кривий Ріг, Зеленський прибув до США: головне за ніч
17 жовтня, 05:34
Зеленський: Найскладніше питання будь-яких перемовин усе одно стосуватиметься території України
Зустріч Зеленського та Трампа, атака на Україну: головне за ніч
18 жовтня, 06:59
Пєсков відповів, чи отримала Росія від США офіційне підтвердження про неможливість постачання ракет Tomahawk
Речник Путіна розкрив ставлення Кремля до ймовірних поставок Tomahawk Україні
20 жовтня, 14:05
Трамп і Петро вступили у дипломатичну перепалку через наркотики та мита
Колумбія відповіла Трампу: відкликала посла через звинувачення в наркоторгівлі
21 жовтня, 05:09
Трамп: США не мають жодного стосунку до цих ракет, звідки б вони не були, і що б Україна з ними не робила
Трамп назвав фейком новину WSJ про зняття обмеження на використання Україною ракет далекої дії
23 жовтня, 00:02
Зеленський: «Навіть коли вам здається, що ви в глухому куті, він не такий ще глухий»
Зеленський повідомив, чи поїде до Будапешта
20 жовтня, 10:39
Дмитрієв: Я вважаю, що Росія, США та Україна насправді досить близькі до дипломатичного вирішення
Росія, США та Україна близькі до дипломатичного вирішення – представник Путіна
25 жовтня, 06:54

Політика

«Будь-хто, хто проникне – постраждає»: Ізраїль закрив кордон з Єгиптом
«Будь-хто, хто проникне – постраждає»: Ізраїль закрив кордон з Єгиптом
Новообраний мер Нью-Йорка cтворив перехідну команду, до якої увійшли тільки жінки
Новообраний мер Нью-Йорка cтворив перехідну команду, до якої увійшли тільки жінки
Навіщо Путін запровадив цілорічний призов? Російський опозиціонер розкрив цинічний план Кремля
Навіщо Путін запровадив цілорічний призов? Російський опозиціонер розкрив цинічний план Кремля
Глава грузинського МЗС звинуватила Україну в перешкоджанні вступу до ЄС
Глава грузинського МЗС звинуватила Україну в перешкоджанні вступу до ЄС
Україна отримала від Латвії 21 бронетранспортер Patria
Україна отримала від Латвії 21 бронетранспортер Patria
Російський «опозиціонер», затриманий в Польщі за шпигунство, отримував державну стипендію
Російський «опозиціонер», затриманий в Польщі за шпигунство, отримував державну стипендію

Новини

Польські медіа розкрили ім’я «опозиціонера», який шпигував для ФСБ
4 листопада, 16:11
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 3 листопада
3 листопада, 05:59
В Україні мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 2 листопада 2025 року
2 листопада, 06:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 1 листопада
1 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 31 жовтня
31 жовтня, 06:00
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01

Прес-релізи

PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
3 листопада, 13:50
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua