Новообраний мер Нью-Йорка cтворив перехідну команду, до якої увійшли тільки жінки
Демократ Зогран Мамдані, який переміг на виборах мера Нью-Йорка, оголосив про створення своєї перехідної команди, до складу якої увійшли виключно жінки. Як пише «Главком» із посиланням на газету Guardian, про це Мамдані заявив під час ранкової пресконференції у районі Квінс.
Мамдані представив склад команди, яка має допомогти втілити в життя «найамбітнішу політичну платформу Нью-Йорка за останнє покоління». За його словами, нова адміністрація виконає всі обіцянки, дані виборцям. Вона буде «рівною мірою компетентною, співчутливою та чесною, готовою працювати так само старанно, як і мільйони жителів міста».
Ключові особи у перехідній команді: виконавча директорка Елана Леопольд. Серед членів команди Марія Торрес-Спрінгер та Мелані Гарцог – колишні заступниці мера, Ліна Хан – колишня голова Федеральної торгової комісії, Грейс Бонілья – очільниця найбільшої некомерційної організації United Way.
Нова адміністрація розпочне роботу одразу після офіційного вступу Зограна Мамдані на посаду, який відбудеться 1 січня.
До слова, президент США Дональд Трамп висловив різку критику на адресу Зограна Мамдані, новообраного мера Нью-Йорка, вважаючи його перемогу результатом «втрати суверенітету» для країни. Про це він заявив під час виступу на Американському бізнес-форумі в Маямі.
Нагадаємо, 34‑річний політик-демократ Зогран Мамдані здобув перемогу на виборах мера Нью‑Йорка. Він стане наймолодшим мером міста за понад століття, а також першим мусульманином, першим представником південноазійського походження і першим мером, народженим в Африці.
Раніше стало відомо, що майже 800 тис. жителів Нью-Йорка мають намір залишити місто через те, що політик-демократ Зогран Мамдані здобув перемогу на виборах.
