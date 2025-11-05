«Катастрофа і пекло»: 800 тис. жителів Нью-Йорка погрожують втечею через нового мера

Соцопитування показало, що може статися з Нью-Йорком через перемогу 34-річного демократа

Аж 9% жителів Нью-Йорка готові покинути місто через перемогу Мамдані

Майже 800 тис. жителів Нью-Йорка мають намір залишити місто через те, що політик-демократ Зогран Мамдані здобув перемогу на виборах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані компанії J.L. Partners.

Ця цифра становить приблизно 9% населення міста. Якщо такий відтік справді відбудеться, це стане найбільшим від'їздом жителів в історії Нью-Йорка. Ще 25% респондентів (а це 2,12 млн осіб) заявили, що роздумують над тим, щоб залишити місто. Найбільше бажання виїхати висловили жителі району Статен-Айленд.

Респонденти, які готові залишити місто, вважають, що після перемоги Мамдані в Нью-Йорку настане «катастрофа» і «пекло».

Соціолог Джеймс Джонсон зауважив, що навіть якщо поїде лише половина з цих 800 тис., це завдасть місту серйозних економічних збитків.

На нинішніх виборах міського голови Нью-Йорка була найвища явка з 1969 року. На крісло мера також претендували незалежний кандидат, колишній губернатор Нью-Йорка Ендрю Куомо і республіканець Кертіс Сліва. Мамдані офіційно обійме посаду мера Нью-Йорка 1 січня 2026 року.

34‑річний політик-демократ Зогран Мамдані стане наймолодшим мером міста за понад століття, а також першим мусульманином, першим представником південноазійського походження і першим мером, народженим в Африці.

Мамдані іменує себе «демократичним соціалістом». Його передвиборча кампанія була зосередженою на питанні вартості життя: доступному житлі, безкоштовному громадському транспорті, продуктових магазинах, керованих мерією, орендній заморозці тощо.

Нагадаємо, Мамдані виступив з промовою. Він розкритикував свого опонента Ендрю Куомо та поглузував з президента Дональда Трампа.