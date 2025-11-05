Головна Світ Соціум
search button user button menu button

«Катастрофа і пекло»: 800 тис. жителів Нью-Йорка погрожують втечею через нового мера

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
«Катастрофа і пекло»: 800 тис. жителів Нью-Йорка погрожують втечею через нового мера
Соцопитування показало, що може статися з Нью-Йорком через перемогу 34-річного демократа
фото із відкритих джерел

Аж 9% жителів Нью-Йорка готові покинути місто через перемогу Мамдані

 

Майже 800 тис. жителів Нью-Йорка мають намір залишити місто через те, що політик-демократ Зогран Мамдані здобув перемогу на виборах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані компанії J.L. Partners.

Ця цифра становить приблизно 9% населення міста. Якщо такий відтік справді відбудеться, це стане найбільшим від'їздом жителів в історії Нью-Йорка. Ще 25% респондентів (а це 2,12 млн осіб) заявили, що роздумують над тим, щоб залишити місто. Найбільше бажання виїхати висловили жителі району Статен-Айленд.

Респонденти, які готові залишити місто, вважають, що після перемоги Мамдані в Нью-Йорку настане «катастрофа» і «пекло».

Соціолог Джеймс Джонсон зауважив, що навіть якщо поїде лише половина з цих 800 тис., це завдасть місту серйозних економічних збитків.

На нинішніх виборах міського голови Нью-Йорка була найвища явка з 1969 року. На крісло мера також претендували незалежний кандидат, колишній губернатор Нью-Йорка Ендрю Куомо і республіканець Кертіс Сліва. Мамдані офіційно обійме посаду мера Нью-Йорка 1 січня 2026 року.

34‑річний політик-демократ Зогран Мамдані стане наймолодшим мером міста за понад століття, а також першим мусульманином, першим представником південноазійського походження і першим мером, народженим в Африці.  

Мамдані іменує себе «демократичним соціалістом». Його передвиборча кампанія була зосередженою на питанні вартості життя: доступному житлі, безкоштовному громадському транспорті, продуктових магазинах, керованих мерією, орендній заморозці тощо.

Нагадаємо, Мамдані виступив з промовою. Він розкритикував свого опонента Ендрю Куомо та поглузував з президента Дональда Трампа.

Читайте також:

Теги: катастрофа місто населення Зогран Мамдані Нью-Йорк США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Востаннє Зеленський і Трамп зустрічалися наприкінці вересня
Зеленський підтвердив візит до США для переговорів із Трампом
13 жовтня, 19:17
Віткофф: Я часто питаю себе, звідки ці так звані «журналісти» беруть подібну сміховинну нісенітницю
Віткофф назвав фейком повідомлення про свою відставку з посади спецпредставника США
16 жовтня, 03:28
Президент США на зустрічі з премʼєром Австралії
Австралія та США уклали багатомільярдну угоду про рідкісноземельні мінерали
21 жовтня, 06:48
Трамп відповів Путіну, який назвав санкції США неефективними
Нові заяви Трампа, Росія готується до санкцій: головне за ніч
24 жовтня, 05:38
Розкопки у Гергері виявили сліди стародавнього міста
Археологи знайшли в Туреччині загублене місто
20 жовтня, 22:25
Кирило Дмітрієв прибув у США для переговорів
Спецпредставник Путіна прибув до США
24 жовтня, 15:59
Елла Лібанова вважає, що після війни потенційно мігруватимуть здебільшого чоловіки, чиї сім’ї вже облаштувалися за кордоном
Хто залишиться в Україні після закінчення війни: демограф дала неочікуваний прогноз
26 жовтня, 20:15
Зустріч між Трампом та кронпринцом вже відбувалась у травні 2025 року
Кронпринц Саудівської Аравії зустрінеться з Трампом цього місяця
Вчора, 00:54
Аеропорти США відчувають проблеми із персоналом
У всьому винен шатдаун? Аеропортам у США критично бракує диспетчерів
31 жовтня, 17:19

Соціум

«Катастрофа і пекло»: 800 тис. жителів Нью-Йорка погрожують втечею через нового мера
«Катастрофа і пекло»: 800 тис. жителів Нью-Йорка погрожують втечею через нового мера
Польща змінить правила оплати праці та найму – що треба знати українцям
Польща змінить правила оплати праці та найму – що треба знати українцям
«Це шок, але передбачуваний»: ООН доповіла про розрив у кліматичних зобов'язаннях
«Це шок, але передбачуваний»: ООН доповіла про розрив у кліматичних зобов'язаннях
Робота українських біженців у Німеччині – дослідження показало новий тренд
Робота українських біженців у Німеччині – дослідження показало новий тренд
Іран звільнив двох громадян Франції, яких утримував з 2022 року
Іран звільнив двох громадян Франції, яких утримував з 2022 року
Московський аеропорт «Шереметьєво» витратить майже $100 тис. на захист від дронів
Московський аеропорт «Шереметьєво» витратить майже $100 тис. на захист від дронів

Новини

Польські медіа розкрили ім’я «опозиціонера», який шпигував для ФСБ
Вчора, 16:11
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 3 листопада
3 листопада, 05:59
В Україні мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 2 листопада 2025 року
2 листопада, 06:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 1 листопада
1 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 31 жовтня
31 жовтня, 06:00
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01

Прес-релізи

PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
3 листопада, 13:50
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua