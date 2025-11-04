Головна Світ Політика
Трамп поставив ультиматум мешканцям Нью-Йорка

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Трамп закликав своїх прихильників голосувати за колишнього губернатора штату Нью-Йорк Ендрю Куомо
Республіканці неодноразово критикували кандидатуру Мамдані протягом усієї виборчої кампанії

Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий обмежити федеральне фінансування Нью-Йорка, якщо кандидат від Демократичної партії Зогран Мамдані переможе на майбутніх виборах мера міста. Про це Трамп написав у соціальній мережі Truth Social, пише «Главком».

Трамп закликав своїх прихильників голосувати за колишнього губернатора штату Нью-Йорк Ендрю Куомо, який є членом Демократичної партії, виступає на цих виборах як незалежний кандидат після того, як програв Мамдані

Згідно з опитуваннями, Мамдані випереджає Куомо, зазначає Reuters.

«Сподобається вам це чи нет, у вас фактично немає вибору. Ви повинні голосувати за Куомо і сподіватися, що він блискуче виконає свою роботу. Він здатен на це, а от Мамдани – ні!», – написав Трамп.

Зазначимо, що республіканці неодноразово критикували кандидатуру Мамдані протягом усієї виборчої кампанії, а Трамп називав його комуністом. У червні 34-річний Мамдані шокував політичних спостерігачів переконливою перемогою на праймериз.

Програма Мамдані включає підвищення податків для найбагатших жителів Нью-Йорка, заморожування орендних ставок і збільшення державних субсидій на житло.

«Я б надав перевагу перемозі демократа з успішною історією, а не комуністу без досвіду», – заявив Трамп, попередивши, що «крайня малоймовірність» виділення федеральних коштів Нью-Йорку, якщо Мамдані виграє.

До слова, згідно з нещодавнім опитуванням Politico, близько половини американців вважають, що найкращі часи для країни вже позаду. Це опитування, проведене в середині жовтня, показало, що 49% респондентів вірять, що найкращі часи залишилися в минулому, тоді як 41% вважають, що найкраще ще попереду, і 10% вважають, що ці часи вже настали.

Трамп поставив ультиматум мешканцям Нью-Йорка
Трамп поставив ультиматум мешканцям Нью-Йорка
