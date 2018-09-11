Кредит МВФ для України: ми хочемо реформ чи консервації нинішнього стану речей?

Сергій Фурса Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

Сергій Фурса

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Реформи можуть стати шоком для населення. Таким шоком, наприклад, були реформи в Польщі

Мовою оригіналу

Супер новость. Беларусь отказалась от кредитов МВФ. О мудрый Батька. Он сказал, что МВФ – это шок для населения. А значит не надо МВФ. Значит надо брать деньги у России. И мудрости Батьки уже поют оды на украинских телеканалах. Какой молодец Батька. Послал МВФ.

Что сделал Батька? Вместо того, чтобы взять деньги у того, кто требует проведение реформ, берет деньги у того, кто хочет, чтобы реформ не было вовсе. Это мудрость? Вы этому поете оды? Вы Украине это ставите в пример? Вы хотите, чтобы Украина пошла в Россию и взяла кредит? Как Янукович в свое время? А если нет, то к чему эти пения о мудрости Батьки?

И да, кажется, от нового долга отказываются, чтобы не загонять внуков в долги? Так это принято говорить. И значит Украина загоняет, ведь берет кредит у МВФ, а Беларусь – нет, раз от него отказывается. Такая ведь логика? Но вот беда, все немножечко наоборот. Украина, сотрудничая с МВФ, снижает долговую нагрузку. Просто потому что МВФ заставляет жить по средствам, а значит ограничивает дефицит бюджета. И в результате долговая нагрузка, а это не абсолютное число, а отношение гос долга к ВВП, в Украине стремительно снижается. Мы начинали 2017 год с уровнем отношения гос долга к ВВП – 80%, вошли в 2018 год с показателем 73%, а к середине лета 2018 года имели уже 63%. Как там на счет внуков и долгов, которые им остаются. И да, в то же время, под руководством мудрого Батьки, который бережет белорусских внуков от грязных рук МВФ, долговая нагрузка на Беларусь стабильно растет. И если 2016 год они закончили с уровнем 46,9%, то в 2018 год вошли с показателем 48%. Как же так? Отказываетесь от кредита МВФ и ваша долговая нагрузка растет? Так может МВФ полезен для вашего здоровья? И да, пока что у Беларуси долг меньше, чем у Украины. Пока что…

Кстати, в следующем году Беларуси надо погасить 3,7 млрд долларов, а это 7,5% от ВВП. Это гораздо выше чем предстоит погасить Украине в процентах от ВВП. Мудрый Батька, однозначно. Уровень планирования – директор Колхоза. Но зато гордый. От МВФ отказался. Бережет свое население от шоков. Только вот теперь опять придется торговать суверенитетом. Чтобы платить по долгам. Ведь лучше суверенитет продавать, но не допустить шоки для населения.

Что происходит, когда вы бережете население от шоков сейчас? Вы им лишь увеличиваете эти шоки в будущем. Это ведь так по детски. У тебя болит зуб и надо пойти к зубному. Но ты не идешь. И получаешь не только боль сейчас, но и теряешь зуб в будущем. Так происходит всегда, когда вы консервируете проблемы, а не решаете их. Когда у вас нет мужества заявить, что проблемы есть. Признать их и начать лечение.

Вы хотите реформ? Или вы хотите консервации? Вам нравится устройство Украины сейчас? Или вы считаете, что страна играет по неправильным правилам? А если так, то может нужно эти правила поменять? И без МВФ это, кстати, сделать нельзя. Так что, никаких шоков нельзя делать? Консервируем все как есть, по примеру Батьки? Или вы против консервации? И если так, то наверное надо делать реформы и получать за это деньги, нежели не делать ничего и получать деньги за это.

И да, реформы могут стать шоком для населения. Таким шоком, например, были реформы в Польше. Что происходит после шока? Правильно, население начинает жить лучше. Что происходит, когда вы болезнь лечите морфием? Правильно, вы становитесь больным наркоманом. Но вы не выздоравливаете. И пока вы бережете население от шоков, ваши соседи лечат свою экономику, и потом ваше население уезжает туда. Потому что там жить гораздо лучше. Так может стоит пройти через шок, стать сильнее и жить у себя дома?

И напоследок. Беларусь отказал от программы МВФ год назад. И сейчас их новый премьер-министр просто ответил на вопрос, почему они это сделали. Год назад. Так что очень свежие новости будоражат украинское общество…

Джерело: блог Сергія Фурси

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»