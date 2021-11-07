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    Думки вголос

    Освіта і обмеження Московської церкви. Ось що врятує Україну

    • Сергій Фурса

      Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

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    Якщо ми не хочемо, щоб половина країни була антивакцинаторами, то вже зараз треба зайнятися обмеженням російської церкви в Україні - Освіта і обмеження Московської церкви. Ось що врятує Україну
    Якщо ми не хочемо, щоб половина країни була антивакцинаторами, то вже зараз треба зайнятися обмеженням російської церкви в Україні

    Якщо не займатися освітою, то, можливо, через 20 років половина країни вважатиме, що Земля плоска

    Мовою оригіналу

    Здравый смысл в Украине проиграл. С треском. И текущая неделя это проиллюстрировала также наглядно, как показала, что украинский клубный футбол не ровня испанскому. И там и там в ближайшие 20 лет шансов нет. А через 20 лет шансы появятся только если сейчас начать работать над этим.

    Если мы не хотим, чтобы половина страны была антивакцинаторами, то уже сейчас надо заняться образованием, ограничением российской церкви в Украине. И обе эти проблемы давно известны, просто ими никто не хотел заниматься.

    Если мы хотим, чтобы украинские футбольные клубы даже теоретически могли обыграть Барселону, то нужно уже сейчас менять весь детский футбол в стране, чтобы там готовили футболистов, а не легкоатлетов. И эта проблема ведь тоже давно известна. И там и там корень зла в образовании. И там и там мы страна третьего мира.

    И если футбол – это просто игра, которая в Украине еще и гораздо менее популярна чем в Европе (вот одно не могу понять, что у нас замещает футбол, тяга к политике что ли), то вопрос вакцинации – это реально вопрос жизни и смерти.

    И кто знает, если не заняться образованием, то может быть через 20 лет половина страны будет считать, что Земля плоская….

    Джерело: блог Сергія Фурси

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    Теги: Російська православна церква в Україні вакцинація коронавірус
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    Освіта і обмеження Московської церкви. Ось що врятує Україну