Пацієнтів із Covid-19 у лікарнях Львова відвідує медичний капелан

Священник Володимир Мощич розповідає, що зараз недужим потрібна особлива підтримка і молитва

Священник Володимир Мощич, настоятель храму святих Косми і Дам'яна, є медичним капеланом Львівської обласної інфекційної лікарні та дитячої лікарні «Охматдит». Від початку пандемії він щотижня відвідує хворих на коронавірус. Про це розповідає «Суспільне».

Панотець розповідає, зараз недужим потрібна особлива підтримка і молитва.

«Лікарі мене зодягнуть у всі відповідні обладунки, костюми, в усі засоби захисту, які ми маємо на сьогоднішній день, і з тим професійним захистом я можу увійти в реанімацію в інші відділення, де лежать важкі хворі і надати їм духовний супровід. Десь 2-3 хвилини в кожного у палаті, але для хворих, які є ізольовані, для них це для них дуже велика підтримка», – каже Володимир Мощич.

У стаціонарі інфекційної лікарні священник по кілька годин спілкується з хворими на коронавірус.

«Коли вони вже усвідомлюють що до них прийшов священник, вони дуже щасливі, що хтось про них хтось пам’ятає, що Бог про них пам’ятає, що вони не є самі один на один з цією хворобою. І буквально це може бути просто хвилина з такою людиною у хворобі, але вона щаслива, що ти до неї зайшов і це дає сили, надію. Це така соломинка, за яку вона чіпається і з великою надією продовжує своє лікування», – каже медичний капелан.

Також щонеділі отець Володимир Мощич править літургію у капличці дитячої лікарні «Охматдит», а ще на прохання батьків відвідує там дітей.

«Коли відвідуєш маленьких дітей хворих і бачиш їхніх батьків, вони часто на тебе дивляться очима великої надії, що ти не відмовиш у їхньому проханні, що ти приїдеш, коли вони тебе просять. Пригадую першу дитинку, яка була в реанімації через коронавірус, новонароджена, ми її охрестили також. Мене пустили в цю палату, де вона лежала в ізоляторі і ця дитина вижила. На сьогодні це здорова дитина», – каже священник.

Володимир Мощич додає, інколи доводиться працювати в ургентному режимі, коли мусить залишити усе та їхати в лікарню. Проте він продовжує працювати й дарувати хворим надію на одужання.

Раніше повідомлялося, що у Кропивницькому священник став блогером. Івану Верескуну – 29 років. Вісім років він віддав служінню церкви. Під час карантину почав знімати відео на християнську тематику і завантажувати їх в Instagram та TikTok. Тепер у нього більше 50 тисяч підписників.

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