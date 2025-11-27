Головна Думки вголос Сергій Фурса
search button user button menu button
Сергій Фурса Фінансовий експерт

Позитивні новини для України зі світу фінансів

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img

Можете готуватись ...

Поки в перемовному процесі ясно, що нічого не ясно, позитив прийшов з економічного напрямку.

Україна і МВФ погодили нову програму. Поки що «на рівні персоналу». Але це вже важливий крок уперед. Загальна сума – 8.1 млрд доларів. І це наче незначна сума на фоні всіх потреб українського бюджету під час війни. Але співпрацця з МВФ – це якір. Це основа на яку зверху нанизується допомога інших країн.

Погана новина тут, що фінальне рішення МВФ, освята програми на рівні правління, зможе стати реальністю тільки коли ЄС погодить репараційний кредит. Або придумає План Б на його заміну. Бо МВФ не може фінансувати країни, фінансовий стан яких невизначений. А з репараційним кредитом поки все в тумані. Звісно, тут напартачив один Нью-йоркський ріелтор з гугл перекладачем, що підвісив долю заморожених активів і додав непевності. З іншого боку голова єврокомісії обіцяє рішення і хто ми такі, щоб їй не вірити.

Але є і друга новина. А саме – що стане стержнем програми МВФ. Програми, яка завжди буда дороговказом реформ і змін. Які поволі, із саботажем, але рухались.

І от нарешті руки Фонду дістались теми детінізації. Але можна сказати і по іншому.

Фонд дістався до глибин українського економічного лицемірства, яке дуже дорого коштує українському бюджету та й український економіці.

А саме.

МВФ, нарешті, вирішив прибрати можливість зловживань спрощеною податковою системою.

Можете готуватись до волання «МВФ, Сорос і світові капіталісти вбивають український малий бізнес». Але знайте, коли почуєте таке, то це означає, що десь хтось активно платить за спротив позитивних змін, щоб зберегти свої надприбутки. І треба бити на звук. Щось підказує, що знов ми тут побачимо тих 20-и баксових політологів.

Бо малий бізнес ніхто чіпати не буде. Мова йде про те, що не можна дозволяти бізнесу великому мімікрувати під маленьких. Дробити великі компанії на тисячі ФОПів і не платити податки. До речі, потім такий бізнес дуже часто жаліється, що якось важко працювати в Європі... ну ясєнь пєнь, важко..

Чому лицемірство? Бо спрощена система створювалась для підтримки малих підприємців. І існує по всій Європі. А от можливість використовувати маску ФОПів для бізнесу великого – це чисто українська історія. В результаті дуже багаті не платять податки, прикриваючись дрібними підприємцями. І руйнують конкурентне поле в Україні. Бо бізнес, що хоче працювати чесно, просто не може собі цього дозволити.

І тому ця новина є позитивною. Що МВФ туди докопався. Бо це і про справедливість також. А не тільки про Фінансову грамотність, економічну ефективність (привіт чесна конкуренція) і наповнення бюджету.

Також, нарешті, світло здорового глузду дістанеться китайських посилок. Яких цього року імпортують десь мільярдів на 8 доларів. Плюс мінус. Тобто український військовий бюджет недоотримає десь 2-3 мільярди доларів податків. І це разом із підтримкою китайського виробника. Нарешті може в минулому опиниться ситуація, подібна до тої, коли у вас в місті три супермаркети, але два продають з податками, а один – без. І цей один належить китайцям, що активно підтримують росіян і вимагають «устранить первопричины конфликта». Ну і Тайвань на додачу.

Там буде, певно, і ще багато неприємних сюрпризів для тих, хто звик працювати у тіні. Але правда у тому, що українська економіка, український бюджет, тепер ніколи не зможе собі таку тінь дозволити. Бо і соціальне навантаження після війни буде шалене. І демографія сприяти не буде. Тому вибору немає.

І цю очевидну істину знов має озвучити МВФ. Ну а хто ще в Україні завжди був провідником здорового глузду.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: економіка податки бюджет бізнес МВФ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Становище долара стає все більш хитким
Час домінування долара добігає кінця – Bloomberg
21 листопада, 09:31
Румунські парламентарії влаштували акцію через зменшення зарплатного бюджету
Працівники парламенту Румунії протестують через зменшення зарплат
18 листопада, 16:59
У межах оборонної ініціативи «Сталевий Фронт Ріната Ахметова» на підтримку армії спрямовано 5,2 млрд грн
Майже 10 млрд грн на підтримку України: «Метінвест» увійшов до десятки кращих соціально відповідальних компаній Новини компаній
18 листопада, 14:32
Знесений із п’єдесталу бронзовий Володимир Ілліч чекав своєї долі в ангарі сільгосппідприємства
Щоб наповнити бюджет, село на Полтавщині вирішило продати бронзову фігуру Леніна
15 листопада, 21:15
У ЄС Temu і Shein сконцентровані насамперед на ринках Німеччини, Франції, Польщі, Італії та Іспанії
Китайські товари з Temu та Shein заполонили ЄС. Що робити?
14 листопада, 18:30
Регіони РФ масово страйкують проти Кремля
Регіони Росії бунтують проти Кремля: що пішло не так?
14 листопада, 17:17
Саратовський НПЗ
Вибухи на Одещині, атака на Саратовський НПЗ: головне за ніч
11 листопада, 05:46
Між війною та відновленням. Державні фінанси-2025: попередні підсумки
Між війною та відновленням. Державні фінанси-2025: попередні підсумки макроекономіка
6 листопада, 10:20
Європа програє боротьбу із тіньовим флотом країни-агресорки
Прибалтійські компанії таємно заправляють танкери «тіньового флоту» – LRT
28 жовтня, 10:52

Сергій Фурса

Позитивні новини для України зі світу фінансів
Позитивні новини для України зі світу фінансів
Президенту потрібна довіра суспільства, і він може її повернути
Президенту потрібна довіра суспільства, і він може її повернути
Кияни, які двічі обирали Черновецького, дуже стурбовані тим, кого обрано мером Нью-Йорка
Кияни, які двічі обирали Черновецького, дуже стурбовані тим, кого обрано мером Нью-Йорка
Трамп транслює вимоги Путіна. Чому це не трагедія
Трамп транслює вимоги Путіна. Чому це не трагедія
Блекаути у Москві. Чому цього не буде і що варто розуміти українцям?
Блекаути у Москві. Чому цього не буде і що варто розуміти українцям?
Чи замерзнемо ми всі взимку?
Чи замерзнемо ми всі взимку?

Новини

В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 27 листопада
Сьогодні, 05:57
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 26 листопада 2025
Вчора, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 25 листопада
25 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 24 листопада
24 листопада, 06:01
Російський генерал, який підірвав Каховську ГЕС, очолює військову місію у Венесуелі – Буданов
23 листопада, 12:49
Яке релігійне свято відзначається 23 листопада 2025: традиції та молитва
22 листопада, 22:00

Прес-релізи

Українські банки залишаються надійними
Українські банки залишаються надійними
26 листопада, 20:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua