Щоб наповнити бюджет, село на Полтавщині вирішило продати бронзову фігуру Леніна

Селищна рада Великої Багачки, що на Полтавщині, виставила на продаж бронзову фігуру Леніна. Таким чином сподіваються поповнити місцевий бюджет. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Telegraf.ua.

«Бронзова фігура Володимира Леніна, у повний зріст, маса – 2680 кг. Фігура у задовільному стані, механічних пошкоджень немає, присутні сліди від фарби. Стан в цілому відповідає строку експлуатації. Є окремі дефекти, що суттєво не впливають на експлуатаційні якості – окислення поверхні, окремі потертості, ерозія (викришування) окремих дрібних деталей» – так звучить оголошення про продаж Леніна на електронному майданчику аукціонів Prozorro.

Стартова ціна лота – 320 500 грн без ПДВ. Заявки прийматимуть до 20:00 16 листопада.

За словами керуючого справами виконкому селищної ради Віктора Пархоменка, потенційні покупці вже вишикувалися в чергу.

«Ми, звісно, не бачимо кількості охочих придбати раритетний пам’ятник, про це ми дізнаємося лише після проведення аукціону, але за вказаним в об’яві номером дуже багато людей телефонували, – говорить Віктор Пархоменко. – Переважно цікавляться технічними характеристиками лота».

Це вже друга спроба Великобагачанської селищної ради продати пам’ятник вождю російських революціонерів як витвір мистецтва через Prozorro за останній час. Перший раз не знайшлося покупця, і за правилами електронних торгів, ціна лота зменшилась наполовину. На думку пана Пархоменка, саме це й спричинило теперішній ажіотаж навколо вождя. Він переконаний, що торги завершаться приблизно на тій сумі, яка була виставлена спочатку – 640 200 гривень.

Чим саме покупцям цікавий бронзовий Ленін, невідомо, а ось селищна рада хоче заробити на ньому, оскільки бюджет громади тріщить по швах.

До речі, цікава історія демонтажу пам’ятника у Великій Багачці. Його вдалося зняти з постаменту лише з другої спроби. Перший раз, на початку квітня 2016 року, цьому завадили три депутати обласної та районної рад (тоді селище мало статус райцентру), представники партії «Відродження».

Вони, що називається, витягли голову вождя з петлі, стягнувши з постаменту готову до роботи болгарку й вийнявши ключі запалення з кабіни автокрана, який мав піднімати монумент. Свої дії тоді пояснили тим, що на Благовіщення гріх працювати.

Та все ж через півтора місяця на виконання Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» пам’ятник Леніну було демонтовано.

Зберегли знятого з постаменту Леніна ті ж самі люди, які були проти його знесення. Тодішній голова райради пропонував продати пам’ятник на метал по 65 грн за кілограм, за що можна було б уторгувати 171 тисячу гривень. Але його опоненти домоглися голосування районних депутатів на своїх умовах: узяти демонтований пам’ятник на баланс і передати на відповідальне зберігання шанованій у районі людині – голові Ради агровиробників Володимиру Журавлю.

З того часу знесений із п’єдесталу бронзовий Володимир Ілліч чекав своєї долі в ангарі сільгосппідприємства «Великобагачанське». Згідно з договором, зберігання було безплатним.

Нагадаємо, у селі Рудківці Новоушицького району демонтували останнє погруддя Володимира Ульянова (Леніна), яке залишалося на підконтрольній уряду України території.

Також мешканці села Коржівка, що на Вінниччині, приліпили пам'ятнику Володимиру Ульянову (Леніну) вуса і брови. Тепер він став схожим на письменника Тараса Шевченка.