Bloomberg прогнозує завершення ери панування долара США на світовій арені

Епоха глобального домінування долара США, що тривала десятиліттями, наближається до завершення. Згідно з аналітичним матеріалом агентства Bloomberg, зростання світової торгівлі та фінансової інтеграції, що минає повз США, а також агресивна зовнішня політика Вашингтона, прискорюють процеси дедоларизації. Аналітики вказують на те, що хоча долар залишається ключовою валютою у світовій торгівлі та резервах, його частка у міжнародних розрахунках та активах поступово зменшується. Про це пише «Главком».

Головні фактори, які сприяють відходу від долара, – це використання США долара як інструменту геополітичного тиску та запровадження санкцій змушує країни-контрагенти шукати альтернативні механізми розрахунків, щоб уникнути ризиків заморожування активів та відключення від фінансової системи SWIFT.

Зростає значення євро, китайського юаня та національних валют у регіональній торгівлі (наприклад, між країнами БРІКС). Хоча жодна з валют поки не може повністю замінити долар, їхній сукупний вплив на ринок значний.

Частка США у світовій економіці та промисловості зменшується, тоді як частка країн, що розвиваються, зростає, що природно призводить до зміни структури міжнародних фінансів.

Завершення ери домінування долара, ймовірно, призведе до появи багатополярної валютної системи, де домінуватиме не одна, а кілька великих валютних зон.

Цей перехід буде повільним і складним, але неминучим. Зменшення ролі долара матиме серйозні наслідки для світових ринків, включаючи підвищену волатильність валют та зміну балансу геополітичної влади.

До слова, китайські та індійські банки й нафтопереробні заводи почали дотримуватися санкцій США проти двох найбільших нафтопереробних компаній Росії. Адміністрація Трампа наклала санкції на компанії «Лукойл» та «Роснєфть» минулого місяця в рамках зусиль з обмеження доходів, які Москва використовує для фінансування своєї майже чотирирічної війни в Україні. Китай та Індія є найбільшими покупцями російської нафти.