Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Час домінування долара добігає кінця – Bloomberg

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
Час домінування долара добігає кінця – Bloomberg
Становище долара стає все більш хитким
Фото: Depositphotos

Bloomberg прогнозує завершення ери панування долара США на світовій арені

Епоха глобального домінування долара США, що тривала десятиліттями, наближається до завершення. Згідно з аналітичним матеріалом агентства Bloomberg, зростання світової торгівлі та фінансової інтеграції, що минає повз США, а також агресивна зовнішня політика Вашингтона, прискорюють процеси дедоларизації. Аналітики вказують на те, що хоча долар залишається ключовою валютою у світовій торгівлі та резервах, його частка у міжнародних розрахунках та активах поступово зменшується. Про це пише «Главком».

Головні фактори, які сприяють відходу від долара, – це використання США долара як інструменту геополітичного тиску та запровадження санкцій змушує країни-контрагенти шукати альтернативні механізми розрахунків, щоб уникнути ризиків заморожування активів та відключення від фінансової системи SWIFT.

Зростає значення євро, китайського юаня та національних валют у регіональній торгівлі (наприклад, між країнами БРІКС). Хоча жодна з валют поки не може повністю замінити долар, їхній сукупний вплив на ринок значний.

Частка США у світовій економіці та промисловості зменшується, тоді як частка країн, що розвиваються, зростає, що природно призводить до зміни структури міжнародних фінансів.

Завершення ери домінування долара, ймовірно, призведе до появи багатополярної валютної системи, де домінуватиме не одна, а кілька великих валютних зон.

Цей перехід буде повільним і складним, але неминучим. Зменшення ролі долара матиме серйозні наслідки для світових ринків, включаючи підвищену волатильність валют та зміну балансу геополітичної влади.

До слова, китайські та індійські банки й нафтопереробні заводи почали дотримуватися санкцій США проти двох найбільших нафтопереробних компаній Росії. Адміністрація Трампа наклала санкції на компанії «Лукойл» та «Роснєфть» минулого місяця в рамках зусиль з обмеження доходів, які Москва використовує для фінансування своєї майже чотирирічної війни в Україні. Китай та Індія є найбільшими покупцями російської нафти.

Читайте також:

Теги: економіка санкції ринок політика фінансування обмеження

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп: Санкції величезні, дуже серйозні, вони спрямовані проти двох найбільших російських нафтових компаній
Трамп сподівається, що санкції проти РФ довго не протримаються
23 жовтня, 03:20
Пошкодження енергетичної інфраструктури України через російські удари
Що може швидко наблизити Україну та Росію до перемовин: аналіз NYT
26 жовтня, 07:42
Для продовження імпорту газу необхідно витратити ще 1,9 мільярда євро – Нафтогаз
Для продовження імпорту газу необхідно витратити ще 1,9 мільярда євро – Нафтогаз
29 жовтня, 19:24
Німеччина готує кроки для припинення імпорту сталі з Росії
Німеччина хоче припинити імпорт російської сталі
3 листопада, 13:09
«Лукойл» керує Бургаським нафтопереробним заводом
Болгарський парламент подолав вето президента на управління НПЗ «Лукойла»
13 листопада, 16:04
Фінансування Норвегії йде на евакуацію та підтримку постраждалих
Норвегія оголосила про новий пакет гуманітарної допомоги Україні
19 листопада, 19:10
Минулого місяця США наклали санкції на російські компанії «Лукойл» та «Роснєфть»
Мінфін США: Китай та Індія почали дотримуватись санкцій проти нафтопереробних гігантів РФ
Сьогодні, 06:40
ДТЕК працює над створенням можливостей для іноземних компаній інвестувати в Україну
Відновлення енергетики – інвестможливость для Європи, – ДТЕК на Міжнародній кліматичній конференції
16 листопада, 16:20
Ціни на дизель у США на максимумі з моменту повернення президента до Білого дому
Ціни на паливо злетіли: атаки на інфраструктуру РФ вплинули на гаманці американців
17 листопада, 09:31

Економіка

Масові звільнення в Німеччині: майже 150 тис. робочих місць під загрозою
Масові звільнення в Німеччині: майже 150 тис. робочих місць під загрозою
Мирний план США та РФ вплинув на газовий ринок Європи
Мирний план США та РФ вплинув на газовий ринок Європи
Час домінування долара добігає кінця – Bloomberg
Час домінування долара добігає кінця – Bloomberg
Мінфін США: Китай та Індія почали дотримуватись санкцій проти нафтопереробних гігантів РФ
Мінфін США: Китай та Індія почали дотримуватись санкцій проти нафтопереробних гігантів РФ
Індійський нафтовий гігант повністю припинив імпорт з Росії
Індійський нафтовий гігант повністю припинив імпорт з Росії
ЄС планує перекваліфікувати 600 тис. працівників для прискореного виробництва зброї
ЄС планує перекваліфікувати 600 тис. працівників для прискореного виробництва зброї

Новини

Україна та Європа не можуть ігнорувати «мирний план» США: аналіз Sky News
Сьогодні, 02:28
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 19 листопада
19 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 18 листопада
18 листопада, 06:00
В Україні хмарно: погода на 17 листопада
17 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 16 листопада
16 листопада, 06:01
Мерц в розмові з Зеленським виступив проти масового виїзду молодих чоловіків з України до Німеччини
14 листопада, 05:38

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
20 листопада, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua