Прибалтійські компанії таємно заправляють танкери «тіньового флоту» – LRT

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Європа програє боротьбу із тіньовим флотом країни-агресорки
Фото: news.err.ee

З початку літа 2024 року по весну 2025 року судна провели 286 операцій із «заправки паливом» 177 танкерів, з яких щонайменше 159 заходили до російських портів незадовго до цього або незабаром після

Хоча країни Балтії є одними з найзатятіших прихильників санкційного тиску на Росію, саме там розташовані компанії, які допомагають так званому «тіньовому флоту», що перевозить експортну російську нафту. У звіті згадується танкер, який імовірно віз нафту з Приморська на НПЗ в індійському Мангалорі і заправлявся паливом біля порту Скаген у Данії і неподалік шведського острова Готланд. Про це пише «Главком» із посиланням на lrt.lt.

В обох випадках використовувалися заправники зареєстрованої в Дубаї компанії FB Trade, нібито пов'язаної з бункеровочним гігантом Fast Bunkering, який донедавна працював у литовському порту Клайпеда. Власником FB, за даними авторів матеріалу, є естонський бізнесмен.

«Незважаючи на зміну власників, два судна, як і раніше, контролюються компаніями, пов'язаними з Fast Bunkering, і продовжують продавати паливо танкерам, що перевозять російську нафту», – стверджується в статті.

У матеріалах розслідування вказано, що з початку літа 2024 року по весну 2025 року ці судна провели 286 операцій із «заправки паливом» 177 танкерів, з яких щонайменше 159 заходили до російських портів незадовго до цього або незабаром після.

Аналітик Київської школи економіки Анатолій Кравцев на прохання авторів розслідування вивчив дані про танкери, що їх цікавлять, і вказав на те, що щонайменше у 20 з цих судів «не було страхового покриття ні від одного з членів Міжнародної групи P&I, а їх власники та керуючі компанії були зареєстровані за межами юрисдикції коаліції.

Західні санкції допускають винятки для дозаправки танкерів, які перевозять російську нафту, але на «суворих правових умовах», заявив журналістам Пятрас Катінас із литовського Центру досліджень енергетики та чистого повітря. За його словами, «бункерувальні компанії зобов'язані проводити ретельні перевірки, вести прозору документацію та дотримуватися всіх правових норм», включаючи перевірку відповідності вантажу ціновим обмеженням та відсутності ознак приналежності до «тіньового флоту».

Виконавчий директор Міжнародної асоціації бункерної індустрії Олександр Прокопакіс пояснив, що в таких випадках перевіряються діюча страховка, відсутність зв'язків з компаніями, що потрапили під санкції, і дотримання правил мореплавання.

Автори розслідування стверджують, що всупереч зусиллям Євросоюзу щодо боротьби з «тіньовим флотом» згадані ними судна-заправники «продовжують безперешкодно постачати паливо на ці танкери, що дозволяє всій мережі процвітати».

До слова, Росія становить небезпеку для всього живого, залишаючи після себе нафтовий слід у європейських водах. Танкерний «тіньовий флот» Кремля систематично порушує безпеку регіону, попри міжнародні санкції. Про це стало відомо зі спільного розслідування журналістської організації SourceMaterial та видання Politico.

