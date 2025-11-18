Головна Світ Політика
search button user button menu button

Працівники парламенту Румунії протестують через зменшення зарплат

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
google social img telegram social img facebook social img
Працівники парламенту Румунії протестують через зменшення зарплат
Румунські парламентарії влаштували акцію через зменшення зарплатного бюджету
фото з відкритих джерел

Співробітники влаштували спонтанну акцію у вестибюлі парламенту на тлі планів урізати зарплатний бюджет на 10%

Кілька десятків працівників румунського парламенту зібралися на акцію протесту, висловивши невдоволення низькими зарплатами та рішенням коаліції скоротити бюджет на оплату праці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Digi24.

Співробітники парламенту Румунії протестували проти наміру коаліції урізати зарплатний бюджет на 10%.

«У нас вже мізерна заробітна плата, а вони ще більше урізають її. Тобто з 4000 леїв (приблизно 790 євро) буде 3600 леїв… Це надто мало», – заявив один з працівників.

«Для посади радника заробітна плата складає приблизно 6000 леїв (близько 1180 євро). Стільки ж отримує працівник у сфері сільського господарства, який також отримує харчування і при цьому не підписує інвойси на мільйонні суми»,  – заявив один зі співробітників технічного управління парламенту

Президент Палати депутатів оголосив про намір зустрітися з протестувальниками, щоб обговорити ситуацію.

Лідер ультраправого «Альянсу за об’єднання румунів» Джордже Сіміон скористався цим для чергової критики уряду за заходи жорсткої економії. 

Нагадаємо, що у Польщі планують запровадити зміни щодо правил оплати праці та найму. Нововведення передбачають відкриту інформацію про заробітну плату та рівні умови оплати праці для жінок та чоловіків. Відповідні зміни набудуть чинності з 3 грудня 2025 року. 

Читайте також:

Теги: бюджет Румунія гроші зарплата

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кремль посилює податки для росіян і малого бізнесу для фінансування війни
Кремль посилює податки для росіян і малого бізнесу для фінансування війни
17 листопада, 05:47
У мережі магазинів «Рошен» працюють близько 1,2 тис. осіб, їхня середня місячна зарплата становить трохи більше 41 тис. грн
Зарплати у сфері торгівлі зросли: де українці заробляють понад 80 тис. грн на місяць
10 листопада, 08:59
Між війною та відновленням. Державні фінанси-2025: попередні підсумки
Між війною та відновленням. Державні фінанси-2025: попередні підсумки макроекономіка
6 листопада, 10:20
Польща прискорює створення «стіни дронів»
Польща хоче побудувати власну «стіну дронів», не чекаючи ЄС
5 листопада, 16:55
Франція спростувала фейк РФ про нібито відправку своїх військових до України
Французька армія розвінчала чергову вигадку Кремля
30 жовтня, 15:30
Пенсійний фонд України оновив показник середньої зарплати: як це вплине на пенсії
Пенсійний фонд України оновив показник середньої зарплати: як це вплине на пенсії
28 жовтня, 04:19
Більшість росіян не готові добровільно жертвувати кошти для підтримки армії
Скільки росіян готові віддавати кошти на армію зі своєї кишені: опитування
27 жовтня, 04:42
Реконструкцію парку планують здійснити до кінця 2026 року
Обладміністрація замовила реконструкцію парку в Бородянці за майже 70 млн
24 жовтня, 10:37
Кіберполіція заблокувала частину коштів, викрадених у блогерки Ксюші Манекен
Кіберполіція заблокувала частину коштів, викрадених у блогерки Ксюші Манекен
24 жовтня, 02:34

Політика

МВФ рекомендував надати Митниці статус правоохоронного органу
МВФ рекомендував надати Митниці статус правоохоронного органу
ЄС розробляє альтернативний мирний план для України – WSJ
ЄС розробляє альтернативний мирний план для України – WSJ
«Перелік задоволення Путіна». ЄС розкритикував американський план завершення війни
«Перелік задоволення Путіна». ЄС розкритикував американський план завершення війни
Кремль зробив заяву про план США для завершення війни
Кремль зробив заяву про план США для завершення війни
«Мирний» план США. Sky News проаналізував, як Україна та ЄС нейтралізують Трампа
«Мирний» план США. Sky News проаналізував, як Україна та ЄС нейтралізують Трампа
Чехія виступила проти «мирного плану» Трампа для України
Чехія виступила проти «мирного плану» Трампа для України

Новини

Україна та Європа не можуть ігнорувати «мирний план» США: аналіз Sky News
Сьогодні, 02:28
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 19 листопада
19 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 18 листопада
18 листопада, 06:00
В Україні хмарно: погода на 17 листопада
17 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 16 листопада
16 листопада, 06:01
Мерц в розмові з Зеленським виступив проти масового виїзду молодих чоловіків з України до Німеччини
14 листопада, 05:38

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
20 листопада, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua