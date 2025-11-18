Працівники парламенту Румунії протестують через зменшення зарплат

Співробітники влаштували спонтанну акцію у вестибюлі парламенту на тлі планів урізати зарплатний бюджет на 10%

Кілька десятків працівників румунського парламенту зібралися на акцію протесту, висловивши невдоволення низькими зарплатами та рішенням коаліції скоротити бюджет на оплату праці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Digi24.

Співробітники парламенту Румунії протестували проти наміру коаліції урізати зарплатний бюджет на 10%.

«У нас вже мізерна заробітна плата, а вони ще більше урізають її. Тобто з 4000 леїв (приблизно 790 євро) буде 3600 леїв… Це надто мало», – заявив один з працівників.

«Для посади радника заробітна плата складає приблизно 6000 леїв (близько 1180 євро). Стільки ж отримує працівник у сфері сільського господарства, який також отримує харчування і при цьому не підписує інвойси на мільйонні суми», – заявив один зі співробітників технічного управління парламенту

Президент Палати депутатів оголосив про намір зустрітися з протестувальниками, щоб обговорити ситуацію.

Лідер ультраправого «Альянсу за об’єднання румунів» Джордже Сіміон скористався цим для чергової критики уряду за заходи жорсткої економії.

