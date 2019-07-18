Клімкін про конфлікт із Зеленським: Це комічна історія



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За словами міністра, він хотів піти у відпустку одразу після інавгурації, але пробув у ній тільки сім днів, бо «почався вир подій - судові позови проти РФ, трибунал, Молдова і багато іншого»

Міністр МЗС заявив, що після перегляду відозаяви Зеленського про нього - він нічого не зрозумів

Голова МЗС Павло Клімкін в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому» назвав «комічною історією» конфлікт з президентом Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, 4 червня під час візиту до Брюсселю Володимир Зеленський повторив слова Петра Порошенка, сказані п’ятим президентом 18 травня. Після того, як абзац із виступу Порошенка потрапив до тексту виступу Зеленського в Офісі президента навіть жбурляли принесеними з МЗС паперами і емоційно казали, що відбулася диверсія з боку МЗС.

Клімкін вважає цю історію «реально забавною і комічною».

«Схожий текст готувався до одного з заходів за участі Порошенка, але не був тоді використаний, а був використаний вже після завершення президентських повноважень. Я до цього ставлюся з посмішкою», - каже дипломат.

Міністр зазначив, що у міністерстві закордонних справ є своя система підготовки документів і пропозицій. «Вона відпрацьована і діє багато років. Якщо я буду читати кожен папірець, кожен текст, то окрім цього я, за визначенням, нічого робити не буду», - говорить Клімкін.

За словами міністра, відео заяви Зеленського про нього дивився не «в прямому ефірі, а потім, коли вже сказали».

«Головне відчуття - я нічого не зрозумів. Тому я сформулював свою відповідь і на цьому поставив для себе крапку», - заявив Клімкін.

За словами міністра, він хотів піти у відпустку одразу після інавгурації, але пробув у ній тільки сім днів, бо «почався вир подій - судові позови проти РФ, трибунал, Молдова і багато іншого».

«Звичайно, була комунікація з Офісом президента на робочому рівні, в контексті підготовки візитів. Але з ним особисто не було. І це право президента – обирати, з ким він вважає за потрібне комунікувати. Я йому сказав, що готовий допомагати, якщо це буде потрібно», - наголосив Клімкін.

Нагадаємо, 27 червня Зеленський провів емоційний брифінг, на якому звинуватив Павла Клімкіна в тому, що той не погодив з главою держави відповідь на ноту РФ щодо справи 24 українських моряків.

1 липня Павло Клімкін заявив, що йде у «політичну відпустку».