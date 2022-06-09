ЗМІ знайшли серед охоронців Путіна збирача екскрементів

Фекалії російського президента збиралися у спеціальну валізку

У закордонних поїздках російського президента Володимира Путіна супроводжує співробітник Федеральної служби охорони (ФСО), який відповідає за збирання екскрементів та сечі глави держави. Про це йдеться у публікації французького журналіста Режиса Жанте та російського розслідувача Михайла Рубіна на сайті Paris Match.

Журналісти дізналися про «спеціального» співробітника ФСО у 2019 році від непрямих джерел на Близькому Сході, коли Путін відвідував Саудівську Аравію. Вони стверджують, що збирання екскрементів президента практикувалося і до цього, наприклад, під час візиту президента до Франції у травні 2017 року.

Охоронцю Путіна, за даними журналістів, було доручено збирати фекалії та сечу президента до пакетів, а потім відвозити їх до Росії у спеціальній валізі. Розслідувачі вважають, що це робиться для того, щоб приховати інформацію щодо стану здоров'я Путіна.

Раніше видання «Проект» також виявило, що у поїздках до Сочі з 2016 по 2020 рік Володимира Путіна супроводжувала група лікарів із Центральної клінічної лікарні управління справами президента. Найчастіше, 59 і 38 разів за чотири роки, до Путіна приїжджали два лікарі-отоларингологи, а 35 разів до нього літав хірург-фахівець з раку щитовидної залози.

Крім того, на думку розслідувачів, Путіну проводили «або операцію, або дуже серйозну процедуру, швидше за все, в області спини», тому в 2016 році його часто супроводжували реабілітолог та група нейрохірургів, що оперують.

Додамо, що раніше медики та світові ЗМІ проаналізували поведінку та вчинки диктатора. Путін виглядав слабким і нестійким під час служби на Великдень, через що іноземна преса стала обговорювати стан його здоров’я.

Раніше Кремль вже спростовував чутки про те що у Путіна – хвороба Паркінсона. Його поведінка під час офіційної зустрічі з Шойгу все більше наводить на підозри, що російський президент таки страждає на цю недугу. Спостерігачі стверджують, що рухи Путіна тотожні проявам хвороби Паркінсона, яка викликає тремор, уповільнення рухів і скутість.