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Арешт Коломойського: мережа вибухнула мемами

Надія Карбунар
glavcom.ua
Арешт Коломойського: мережа вибухнула мемами
Інтернет-користувачі розважаються, творячи меми про Коломойського
фото: Олексій Голобуцький/Facebook

Користувачі мережі смішно коментували процес над олігархом

У суботу, 2 вересня, правоохоронці вручили олігарху Ігорю Коломойському підозру одразу за кількома статтями. А Шевченківський районний суд Києва обрав йому запобіжний захід – триманні під вартою на 2 місяці з альтернативою у вигляді застави в понад 509 млн грн. Цей процес не залишився поза увагою інтернет-користувачів, котрі взялися створювати численні меми.

5 фото
На весь екран

Найбільше ж порадував Офіс Генерального прокурора. Він опублікував заблюрене фото Коломойського, проте зрозуміти, хто на ньому, було дуже легко.

Арешт Коломойського: мережа вибухнула мемами фото 1

«Відомому бізнесмену повідомлено про підозру», – нагнітало інтригу відомство генпрокурора, чим спричинило хвилю жартів у мережі.

«Мураєв?»; «Литвин. Той, що потрібен країні»; «Кажуть, хтось відомий»; «Ой, дажі не здогадиваюсь!»; «Ну нарешті, Арестовича прижали»; «Ізраільський Березовський»; «Директор Майнкрафту?»; «Блін, не можу впізнати. Хто то?», – пишуть користувачі в коментарях.

А цю світлину від СБУ в мережі підписали так: «Коли поштарка принесла пенсію».

Арешт Коломойського: мережа вибухнула мемами фото 2

У суботу, 2 вересня, вранці правоохоронці вручили олігарху Ігорю Коломойському підозру одразу за кількома статтями.

Нагадаємо, 1 лютого 2023 року Служба безпеки України та Бюро економічної безпеки (БЕБ) провели обшук будинку в олігарха Ігоря Коломойського. Повідомлялося, що триває розслідування про махінації в «Укртатнафті» та «Укрнафті». Йдеться про розтрату нафтопродуктів на 40 млрд грн та ухилення від сплати митних платежів на великі суми.

Зеленський у зверненні побіжно згадав про арештованого олігарха Коломойського. 

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Теги: обшук прокурор інтернет розслідування

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