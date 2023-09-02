Арешт Коломойського: мережа вибухнула мемами

Користувачі мережі смішно коментували процес над олігархом

У суботу, 2 вересня, правоохоронці вручили олігарху Ігорю Коломойському підозру одразу за кількома статтями. А Шевченківський районний суд Києва обрав йому запобіжний захід – триманні під вартою на 2 місяці з альтернативою у вигляді застави в понад 509 млн грн. Цей процес не залишився поза увагою інтернет-користувачів, котрі взялися створювати численні меми.

Будь ласка, читайте текст після реклами

5 фото На весь екран









Найбільше ж порадував Офіс Генерального прокурора. Він опублікував заблюрене фото Коломойського, проте зрозуміти, хто на ньому, було дуже легко.

«Відомому бізнесмену повідомлено про підозру», – нагнітало інтригу відомство генпрокурора, чим спричинило хвилю жартів у мережі.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Мураєв?»; «Литвин. Той, що потрібен країні»; «Кажуть, хтось відомий»; «Ой, дажі не здогадиваюсь!»; «Ну нарешті, Арестовича прижали»; «Ізраільський Березовський»; «Директор Майнкрафту?»; «Блін, не можу впізнати. Хто то?», – пишуть користувачі в коментарях.

А цю світлину від СБУ в мережі підписали так: «Коли поштарка принесла пенсію».

У суботу, 2 вересня, вранці правоохоронці вручили олігарху Ігорю Коломойському підозру одразу за кількома статтями.

Нагадаємо, 1 лютого 2023 року Служба безпеки України та Бюро економічної безпеки (БЕБ) провели обшук будинку в олігарха Ігоря Коломойського. Повідомлялося, що триває розслідування про махінації в «Укртатнафті» та «Укрнафті». Йдеться про розтрату нафтопродуктів на 40 млрд грн та ухилення від сплати митних платежів на великі суми.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зеленський у зверненні побіжно згадав про арештованого олігарха Коломойського.