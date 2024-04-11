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У Туреччині через економічну кризу відбулася «революція» пахлави

Ірина Озтурк
glavcom.ua
У Туреччині через економічну кризу відбулася «революція» пахлави
Мешканці Туреччини не часто можуть дозволити собі куштувати пахлаву
фото із відкритих джерел

Через подорожчання інгредієнтів у Туреччині вимушено змінюють рецептуру улюблених солодощів

Економічна криза у Туреччині вдарила по всесвітньо відомим місцевим солодощам – пахлаві. Аби трохи зменшити вартість, підприємці змінюють століттями усталену рецептуру.

Турецький інститут стандартів (TSE) змінив встановлений ним раніше ГОСТ виробництва пахлави та знизив вимогу до вмісту в ній цукру. Як пише видання Sözcü, вимога знизилася з 35-45% до 30-42%. Експерти пояснюють це передусім економією інгердієнту, який за останній рік подорожчав у країні чи не вдвічі. Зараз кілограм цукру у Туреччині коштує у середньому 43 турецькі ліри за кілограм (52 грн). У середньому вартість пахлави із фісташками у найбільшому місті Туреччині Стамбулі зараз складає 890 турецьких лір (1076 грн).

Інститут TSE раніше визначав та приймав стандарт «турецької пахлави» у 2015 році. Відповідно до цього стандарту приготування пахлави та інгредієнтів, що використовуються в Туреччині, регламентується суворими правилами.

Рецепт турецької пахлави з її унікальними інгредієнтами та методом виробництва включений до стандарту TSE наступним чином: допускається застосування борошна твердих сортів пшениці, яєць, води та солі, крохмалю, вершкового або топленого масла, фісташок, волоських горіхів, фундуку або мигдалю, ну цукру. Можливо тепер продукція може дещо подешевшати, що особливо актуально на тлі подорожчання всього продовольства на турецькому ринку.

До слова, інфляція у Туреччині розігналась до рекордних показників. Споживчі ціни в Туреччині в лютому збільшилися на 67,1% у річному вираженні та на 4,53% за місяць. Дорожчають комунальні та транспортні послуги, продукти харчування, одяг, взуття. Такі дані наводить інститут Turkstat.

Як запевняють аналітики Trading Economics, зростання інфляції виявилося трохи більше ринкових очікувань, але визначною подією не стало. У лютому 2023-го Turkstat фіксував підвищення цін на 55,2%, а 2022 року – 54,44%.

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Теги: Туреччина інфляція продукти криза турецька ліра солодощі харчування революція підвищення цін

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