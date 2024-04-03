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Унікальні зображення людського мозку. У Франції запустили найпотужніший у світі МРТ-сканер (відео)

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Унікальні зображення людського мозку. У Франції запустили найпотужніший у світі МРТ-сканер (відео)
Магнітне поле, створене сканером, становить колосальні 11,7 тесла
фото: cea.fr

Потужність дозволяє апарату сканувати зображення в 10 разів точніше, ніж звичайні МРТ

Найпотужніший у світі МРТ-сканер надав перші зображення людського мозку, досягнувши нового рівня точності, який, як сподіваються, проллє більше світла на наш загадковий розум – і на хвороби, які його переслідують, повідомляє NDTV.

Дослідники з Французької комісії з атомної енергії (CEA) вперше використали машину для сканування гарбуза ще у 2021 році. Але нещодавно органи охорони здоров'я дали їм зелене світло на сканування людей.

За останні кілька місяців близько 20 здорових добровольців стали першими, хто пройшов процедуру магнітно-резонансного томографа (МРТ), розташованого в районі Плато-де-Сакле на південь від Парижа, де знаходиться багато технологічних компаній та університетів.

«Ми побачили рівень точності, якого ніколи раніше не досягали в CEA», – сказав Александр Віньо, фізик, який працює над проектом.

Президент Франції не соромився у висловах: «Це найточніше зображення мозку, коли-небудь отримане завдяки МРТ-сканеру CEA, найпотужнішому в світі. Це великий прорив і величезна надія для вивчення нашого здоров'я. Вітаємо команду проекту Iseult. Гордість Франції!»

Магнітне поле, створене сканером, становить колосальні 11,7 тесла – одиниця виміру, названа на честь винахідника Ніколи Тесли.

Така потужність дозволяє апарату сканувати зображення в 10 разів точніше, ніж МРТ, які зазвичай використовуються в лікарнях, і потужність яких зазвичай не перевищує трьох тесла.

На екрані комп'ютера Віньо порівнював зображення, зроблені цим могутнім сканером, який отримав назву Iseult, зі знімками, зробленими за допомогою звичайного МРТ.

«За допомогою цієї машини ми можемо побачити крихітні судини, які живлять кору головного мозку, або деталі мозочка, які до цього часу були майже невидимі», – сказав він.

Міністр досліджень Франції Сільві Рітейло, яка сама є фізиком, сказала, що «в таку точність важко повірити!».

«Це перше в світі відкриття дозволить краще виявляти і лікувати патології мозку», – сказала вона в заяві для AFP.

В центрі апарату МРТ 132-тонний магніт, розміщений у циліндрі завдовжки 5 метрів і такої ж висоти, що складається з котушки зі струмом 1 500 ампер, має отвір завширшки 90 см, в який може поміститися людське тіло. Це технічне досягнення, результат франко-німецького партнерства, на який знадобилось понад 20 років досліджень.

«Пристрій не призначений для того, щоб стати клінічним діагностичним інструментом, але ми сподіваємося, що отримані знання можна буде застосовувати в лікарнях», – підкреслює Ніколя Булан.

Нових здорових добровольців для наступних випробувань мають набрати до кінця літа. Мозок хворих пацієнтів ще кілька років не вивчатимуть.

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Теги: здоров'я Франція технології

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