Унікальні зображення людського мозку. У Франції запустили найпотужніший у світі МРТ-сканер (відео)

Найпотужніший у світі МРТ-сканер надав перші зображення людського мозку, досягнувши нового рівня точності, який, як сподіваються, проллє більше світла на наш загадковий розум – і на хвороби, які його переслідують, повідомляє NDTV.

Дослідники з Французької комісії з атомної енергії (CEA) вперше використали машину для сканування гарбуза ще у 2021 році. Але нещодавно органи охорони здоров'я дали їм зелене світло на сканування людей.

За останні кілька місяців близько 20 здорових добровольців стали першими, хто пройшов процедуру магнітно-резонансного томографа (МРТ), розташованого в районі Плато-де-Сакле на південь від Парижа, де знаходиться багато технологічних компаній та університетів.

«Ми побачили рівень точності, якого ніколи раніше не досягали в CEA», – сказав Александр Віньо, фізик, який працює над проектом.

