Чи може у Путіна бути наступник

«Що говорити, коли нема чого говорити?»

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Когда-то, еще в советские времена, я подрабатывал в театре. Я был студентом театрального вуза, и, конечно, играть роли мне не давали – больно молод был, а вот в массовке играть разрешали. Я надевал смокинг, бабочку, с тех пор я их устойчиво ненавижу, и выходил на сцену. Пьеса была из дореволюционной российской жизни, и там, внутри пьесы, был важный момент – выходил герой и сообщал некую сенсационную новость, и мы все должны были сыграть, что мы в шоке от этой новости.

Нас на сцене было человек двадцать, поэтому реакция должна была быть бурной, но я не понимал, как я должен эту реакцию изобразить. И тогда мне объяснили, что я, услышав новость, должен быстро поворачиваться то к одному, то к другому актеру, стоявшему рядом со мной, и говорить. Я поинтересовался, а что я должен говорить. И тогда мне раскрыли главный секрет массовых театральных сцен.

Все двадцать человек поворачиваются друг к другу и говорят знаменитую фразу: «Что говорить, когда нечего говорить?» Вы можете проверить это дома. Возьмите детей, расскажите им об этой фразе и начните произносить ее все вместе. И на ваших глазах произойдет одно из удивительных таинств театра, которое мне открыли.

Вот эта фраза: «Что говорить, когда нечего говорить?» была как всегда талантливо сыграна Владимиром Путиным и корреспондентом телеканала CNBC. Корреспондент телеканала задал два обязательных вопроса: будет ли Путин снова баллотироваться в президенты и, если нет, то кто его преемник. Путин, как всегда, уклонился от ответа.

Действительно, что говорить, когда нечего говорить. Если бы я был корреспондентом CNBC, я бы тоже задал эти два обязательных вопроса. Только, услышав ответ, я бы мудро улыбнулся, потому что Путин никогда не отвечает на эти вопросы, хотя ответ на них знает любой россиянин.

Поэтому отвечаю вместо Путина: Путин будет баллотироваться во все сроки, которые возможны, он по каким-то неведомым причинам, снова и снова будет президентом. А преемников никаких не будет, потому что только Путин, он так считает, знает как руководить Россией.

Понимаете, Россия – сложная страна, ее нужно держать в ежовых рукавицах. Ну, к примеру, разве сможет какой-то преемник в открытой хамской манере грозить нобелевскому лауреату Муратову санкциями, если тот не будет себя хорошо вести. Разве сможет преемник так мастерски сажать оппозицию, травить «Новичком» и навлекать на страну бесконечные санкции.

В общем, не подрос еще тот преемник, который заставит цивилизованный мир ненавидеть путинскую Россию с такой яростью и презрением.

Джерело: Эхо Москвы

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