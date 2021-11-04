Чи змінить Верещук підхід до перемовин з бойовиками?

ТКГ – це чисто дипломатичний майданчик, робота якого будується виключно на Мінських угодах

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Все спрашивают, как изменится политика нашей делегации в ТКГ, с уходом Резникова и приходом Верещук.

Во-первых Резников может уйти только формально, напомню, что представителем Украины в подгруппе по безопасности является заместитель министра обороны, поэтому Алексей Юрьевич в любом случае остается вовлеченным в нашу работу, – как говорится, – по должности. К тому же, человеческие отношения, чаты и контакты никуда не денутся.

Во-вторых – не факт, что Ирину Верещук сразу назначат в делегацию, да еще и на позицию Резникова – первым замом главы. Должность в делегации не является автоматическим довеском к должности вице-премьера и министра по вопросам реинтеграции.

В конце концов, ТКГ – это чисто дипломатическая площадка работа которой строится исключительно на Минских соглашениях. Задачи Минреинтеграции гораздо шире – это формирование и реализация госполитик относительно реинтеграции оккупированных территорий, и эти политики выходят за пределы Донбасса и Крыма, являются общенациональными.

К тому же, назначение Верещук в делегацию сейчас, когда первый зам, де-факто, является главой нашей команды на переговорах было бы странным с точки зрения практичности: человеку, как минимум нужно время, чтоб войти в курс дела, а в условиях отсутствия Леонида Макаровича, у Верещук такого времени просто нет.

Более того, напомню, вице-премьер и главы парламентских комитетов вошли в делегацию тогда, когда команда Зеленского имела определенные иллюзии насчет возможности договориться с Москвой на взаимоприемлемых условиях. Именно для создания оптимальных условий такому диалогу, был так высоко полнят статус членов делегации. Сейчас таких иллюзий уже нет, мы так и не дождались со стороны Москвы адекватного повышения уровня российской делегации, поэтому, на мой взгляд, мы должны понижать должностной уровень нашего представительства в ТКГ.

Незачем целому вице-премъер-министру Украины общаться с какими-то никаноркиными и дейнегами. И сейчас, с уходом Резникова, открылось естественное окно возможности сделать это без дипломатических демаршей. Вот, когда Москва перестанет изображать из себя «Я не такая…», и начнется реальный диалог, – тогда имеет смысл, сажать за стол членов правительства такого высокого уровня.

Но если даже президент решит сохранить нынешний несоразмерно высокий уровень статусности нашей делегации, и ее членом действительно станет новый министр реинтеграции, то я все равно, пока, не вижу поводов для беспокойства.

Во-первых, мы еще не знаем взглядов Верещук на вопросы урегулирования конфликта.

Во-вторых, даже если ее взгляды на сегодняшний день несколько выбиваются из общей позиции делегации (такое может быть из-за отсутствия погруженности в эти вопросы), то ей все равно придется вписываться в командную политику. А сегодня делегация – это именно команда, с неоднородными, но очень близкими взглядами.

К тому же, реальность ТКГ сильно корректирует взгляды людей, которые приходят в нее с некими иллюзиями. Напомню, что Леонид Макарович тоже пришел на свою должность с достаточно неоднозначными взглядами и идеями, а на больничный ушел совсем с другим настроем.

Более того, делегация Украины в ТКГ работает в рамках, определенных взглядами и политикой Президента Украины, поэтому замена одного ставленника президента на другого ставленника того же президента (если она вообще состоится) не может серьезно изменить политику делегации. В противном случае, это будет означать изменение взглядов президента.

Но это будет уже совсем другая история…

Джерело: блог Сергія Гармаша

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