10 умов, що означатимуть справжній кінець війни

Українці бажають завершити раз і назавжди російську агресію

Протистояння з Росією може тривати ще не одне покоління

Що для мене, на сьогодні, означає кінець війни. Це не мирний договір з РФ, ні.

Я бачу це, на зараз, так.

Це Повний вивід військ РФ з України та повернення її територій станом на 2009 рік. Це повні репарації від РФ за усі злочини, нищення інфраструктури та смерті українців. Міжнародний суд над усіма воєнними, політичними злочинцями РФ та пропагандистами. Здача Росією в обмін на зняття санкцій та продовольство усієї ядерної зброї, нищення її стратегічних носіїв, розформування ядерної тріади. Частина ядерної зброї може повернутися під контроль України, якщо вона буде на той час в НАТО. Наразі, за якийсь час, за допомогою наших західних партнерів, ми зможемо забеспечити її обслуговування, зберігання, та контроль. Надання можливості усім бажаючим народам РФ, через референдуми, у присутності міжнародних представників, оголосити про незалежність чи національні автономії. Декомунізація. Вікриття усіх архівів НКВД, КГБ, ФСБ тощо. Визнання Росією та країн чи автономій, які від неї утворяться, Голодомору та геноциду українського народу. Повернення усієї матеріальної спадщини, зокрема історичної, вкраденої в Україні. А головне, повернення усіх дітей, яких забрали з сиротинців, у вбитих та закатованих батьків. Усіх дітей, що забрали до РФ - повернуть, з роз'ясненням їм, щодо злочинів РФ.

Вочевидь, цю працю завершать наші внуки. Але поштовх ми дали гарний. Половина списку буде ще за цього покоління.

На останок анекдот:

Вилазить старий 100-річний бандерівець із криївки. Спускається з Карпат у село новини розпитати.

– Які новини?

– З московитими воюємо!

– Теж мені новина! Значить, все ще воюємо... А фронт зараз де?

– На Бєлгороді.

– Непогано побратими Ви без мене просунулися!

Джерело: блог Мирослава Гая

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