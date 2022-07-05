10 умов, що означатимуть справжній кінець війни
Протистояння з Росією може тривати ще не одне покоління
Що для мене, на сьогодні, означає кінець війни. Це не мирний договір з РФ, ні.
Я бачу це, на зараз, так.
- Це Повний вивід військ РФ з України та повернення її територій станом на 2009 рік.
- Це повні репарації від РФ за усі злочини, нищення інфраструктури та смерті українців.
- Міжнародний суд над усіма воєнними, політичними злочинцями РФ та пропагандистами.
- Здача Росією в обмін на зняття санкцій та продовольство усієї ядерної зброї, нищення її стратегічних носіїв, розформування ядерної тріади. Частина ядерної зброї може повернутися під контроль України, якщо вона буде на той час в НАТО. Наразі, за якийсь час, за допомогою наших західних партнерів, ми зможемо забеспечити її обслуговування, зберігання, та контроль.
- Надання можливості усім бажаючим народам РФ, через референдуми, у присутності міжнародних представників, оголосити про незалежність чи національні автономії.
- Декомунізація.
- Вікриття усіх архівів НКВД, КГБ, ФСБ тощо.
- Визнання Росією та країн чи автономій, які від неї утворяться, Голодомору та геноциду українського народу.
- Повернення усієї матеріальної спадщини, зокрема історичної, вкраденої в Україні.
- А головне, повернення усіх дітей, яких забрали з сиротинців, у вбитих та закатованих батьків. Усіх дітей, що забрали до РФ - повернуть, з роз'ясненням їм, щодо злочинів РФ.
Вочевидь, цю працю завершать наші внуки. Але поштовх ми дали гарний. Половина списку буде ще за цього покоління.
На останок анекдот:
Вилазить старий 100-річний бандерівець із криївки. Спускається з Карпат у село новини розпитати.
– Які новини?
– З московитими воюємо!
– Теж мені новина! Значить, все ще воюємо... А фронт зараз де?
– На Бєлгороді.
– Непогано побратими Ви без мене просунулися!
Джерело: блог Мирослава Гая