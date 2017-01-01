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    Думки вголос

    Чому я підтримую рішення президента

    Мене вже декілька років звинувачують, що я підтримую Порошенка
    І особливо в останні дні я чую таку критику. Це не так. Я підтримую ті чи інші Рішення Президента моєї країни. Я не отримував жодних державних інвестицій, мій фонд ніколи не жив на державні гроші. Я також, ніколи не жив на державні кошти, навіть за 15 років роботи в Національному університеті, бо 1000-2000 гривень платні ніколи не
    • Мирослав Гай

      Блогер

    • Сьогодні, 07:12
    • Розсилка
    Президент України Петро Порошенко
    Президент України Петро Порошенко

    Мене вже декілька років звинувачують, що я підтримую Порошенка

    І особливо в останні дні я чую таку критику.

    Це не так.

    Я підтримую ті чи інші Рішення Президента моєї країни.

    Я не отримував жодних державних інвестицій, мій фонд ніколи не жив на державні гроші.

    Я також, ніколи не жив на державні кошти, навіть за 15 років роботи в Національному університеті, бо 1000-2000 гривень платні ніколи не відповідали тій цікавій, щоденній роботи. Багатогодинній.

    Я завжди багато працював.

    І ніколи не скиглив і не розраховував на державу.

    Рішення піти на Майдан, а потім на Війну, було моє особисте рішення згідно тієї ситуації, що склалася і мого бачення пріоритетів для країни.

    У мене завжди були далекоглядні цілі щодо України.

    Все своє важливе навчання з 13 років у державній театральній школі-студії, згодом в Університеті Карпенка-Карого на кафедрі режисури телебачення я провів у понятті «мовний режим». Це завдяки моїм вчителям та наставникам.

    Коли я став викладачем, то я пояснював усім нашим студентам, що майбутнє за українською та англійською мовами.

    Зараз, окрім громадської діяльності, я допомагаю перейти на мову українську телезіркам, що вели російською - і сприймаю це як стратегічний, національний проект.

    І от, що я бачу?

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    Президент підписує один за іншим закони про:

    • квоти українських пісень на радіо;
    • квоти на українськомовних ведучих на ТБ;
    • мовний закон;
    • зняття ПДВ для українського кіно.

    Та ці закони, стратегічні, доречі, про які українці і мріяти не могли 1000 років.

    Господи, та цього не було ніколи!!!!!!

    Так чому я не маю підтримувати президента?

    Джерело: блог Мирослава Гая

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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