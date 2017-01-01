Кремль проводить активні заходи щодо України

Розмовляв з товаришем, майданівцем, про акцію «кава на Майдані»

Ставить він мені дуже конкретні питання та запитання. Чи я буду там? Чи я розумію, що акція в підтримку діючої влади? Чи я знаю, що будуть там представники Президента, які себе дискредитували? Як я ставлюся до того, що там будуть військові і чи можуть вони брати у такому участь? Ну перше питання просте. Я піду. Мені цікаво, я хочу глянути

Розмовляв з товаришем, майданівцем, про акцію «кава на Майдані»

Ставить він мені дуже конкретні питання та запитання.

Чи я буду там? Чи я розумію, що акція в підтримку діючої влади? Чи я знаю, що будуть там представники Президента, які себе дискредитували? Як я ставлюся до того, що там будуть військові і чи можуть вони брати у такому участь?

Ну перше питання просте. Я піду.

Мені цікаво, я хочу глянути скільки збереться людей після цих фейкових «Майданів» цього року.

Я спостерігаю за подіями і як людина, що втягнута в активне життя, то я спілкуюся з усіма учасниками і мені цікаві їх прагнення та мета.

Все це впливає на політичне життя, а отже на країну, а отже на моє з родиною. Я хочу бути в курсі. Правда мене не затягнути на штурм вистави в Жовтневому, а от кави попити за свої - залюбки.

Інші питання більш гострі та цікаві.

Так, я розумію, що недільний мітинг - це неоголошена підтримка влади.

У мене тут теж немає багатьох питань, є тільки позиція.

Я живу війною, яку оголосила РФ моїй країні і всьому цивілізованому людству. У моїй парадигмі вона,Росія, ЗЛО. Всі хто декларують боротьбу за європейські цінності та віддалення від РФ- друзі. Всі хто пропонують примирення з РФ, навіть на економічно зрозумілому обґрунтуванні - ворог.

Бо мільйонів убитих, закатованих, репресованих за ці, хоча б, 300 років пробачити не можна.

І я підтримую ту владу, яка декларує рух до Європи, до НАТО, а головне має реальну силу туди йти, має ресурс, та бюрократичний апарат, має можливість об'єднати регіони, усіх бандюків, розрізнені клани, розуміється на устрої держави та міжнародному праві.

Бо таку владу реально змінити у еволюційний спосіб під тиском країн НАТО, ЕС та США. І також їх реально змінити на виборах, що наразі демократичний але хріновий для України спосіб, дивлячись, як РФ втрутилась у вибори США, Брексіт та референдум по Каталонії. Що вони тоді роблять у нас, якщо навіть перекладач Прем'єра- російський шпигун?

Тепер про представників Президента, що себе дискредитували. По-перше, ми таких знаємо по пальцях. Я про сам апарат. Ну їх просто, саме представників, один два. Всі їх сахаються. Це правда. Але це не весь апарат. Ну от просто не весь. І якщо це не привід нормальним людям вийти, то виходить інших і нема. А це неправда!!!!

Безліч нормальних людей, що роблять щоденну роботу по війні, благодійництву, зміцненню громадянського суспільства. Але вони не ходять на усякі кави, а працюють. І тому дають змогу усіляким пройдисвітам домінувати. Хочете міняти ситуацію? Виходьте у публічне поле. Будьте свідомі та активні. Втручайтеся у громадське та політичне життя країни. Будьте більш авантюрними за аферистів. Покажіть свій голос.

Тепер про військових. Я вважаю, що у цивілізованих країнах, військові - це частина суспільного, та політичного життя.

Це тільки в совку, військових змушували бути аполітичними. Нахєр мені такі військові?

Я хочу свідомих, проукраїнських побратимів. Я хочу патріотів, готових виборювати проукраїнську політику. Я хочу армію, яка у разі приходу до влади маніпулятивними методами путінських шавок, своїми багнетами поверне нас до західної демократії.

І ще.

Останні дні, РФ проводить активні заходи щодо Україніи.

Були викрадені данні одного з центрів Сил Спеціальних операцій і викладені у мережу, виклали ганебний кліп про ЗСУ, викладають масові шаржі на військово-політичне керівництво, нанесли хакерську атаку на українську військову мережу, вдарили градами по цивільних - все це за три дні.

Глобальні, сплановані, масові дії. Ціла кампанія. Купа бабла було витрачено росією, на соціально-політичну та інформаційну дестабілізацію... Офігенні бабки. Ніхто не витрачає кошти за так. Ми ще побачимо не одного загиблого на фронті та у наших містах. А шпигунів ще ловити і ловити.

Тому, можна мати різні погляди на владу але є єдині погляди на вектор розвитку України, які я можу вважати не ворожими.

А тому кава, друзі мої, кава.

P.S. Зараз під цей текст набіжить російських тролей, які будуть кричати, що вони не російські. Проте, ви їх не побачите, бо ях усіх забаню. Всі ці порожні акаунти з квіточками, та без авотарок.

Джерело: блог Мирослава Гая

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