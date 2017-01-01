КНДР назвала нові санкції ООН «актом війни»

Вашингтон веде «ворожу політику» та займається «ядерним шантажем», заявив Пхеньян

Влада Північної Кореї розкритикувала нові санкції Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй (РБ ООН) та назвала їх «актом війни». Санкції рівнозначні «повній економічній блокаді», кажуть у Пхеньяні і вважають їх «тяжким порушенням суверенітету». У Пхеньяні обіцяють не відмовлятися від власної ядерної програми.



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Вашингтон веде «ворожу політику» та займається «ядерним шантажем», заявив Пхеньян

Влада Північної Кореї розкритикувала нові санкції Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй (РБ ООН) та назвала їх «актом війни». Санкції рівнозначні «повній економічній блокаді», кажуть у Пхеньяні і вважають їх «тяжким порушенням суверенітету». У Пхеньяні обіцяють не відмовлятися від власної ядерної програми. Про це заявили в неділю, 24 грудня, у міністерстві закордонних справ КНДР.

За обмежувальними заходами, на думку офіційного Пхеньяна, стоять Сполучені Штати Америки та їхні поплічники, тоді як Вашингтон веде «ворожу політику» та займається «ядерним шантажем». Усім, хто підтримав резолюцію у РБ ООН, у Пхеньяні погрожують «високою ціною» за цю позицію.

«Якщо США хочуть жити в безпеці, вони мусять (…) залишити свою нездійсненну мрію, що наша країна відмовиться від атомної зброї», - наголосили в КНДР. Своєю метою Північна Корея назвала ядерний баланс сил зі Сполученими Штатами.

Нагадаємо, що п’ятницю, 22 грудня, Рада Безпеки ООН схвалила нові санкції проти КНДР. Вони передбачають скорочення експорту бензину до Північної Кореї на 90 відсотків, а також вимогу репатріації північних корейців, які працюють за кордоном, протягом наступних 12 місяців. Вважають, що саме північнокорейські заробітчани значно поповнюють валютні резерви країни. Окрім того, експорт нафти до КНДР буде обмежено чотирма мільйонами барелів на рік.

Останні санкції стали відповіддю міжнародної спільноти на запуск наприкінці листопада Пхеньяном міжконтинентальної балістичної ракети «Хвасон-15», здатної нести ядерний заряд.

Міністр оборони США Джеймс Меттіс закликав американські війська бути готовими до дій у Північній Кореї в той час, як дипломати Держдепартаменту намагаються вирішити ядерну проблему з боку КНДР.