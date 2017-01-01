Американський сенатор пригрозив скоротити фінансування ООН

Невдоволення законодавця викликала резолюція, яка засуджує рішення адміністрації Трампа щодо Єрусалима

Впливовий сенатор-республіканець Ліндсі Ґрем в п'ятницю виступив з різкою критикою Організації Об'єднаних Націй, пригрозивши, що в наступному році американські законодавці можуть переглянути обсяги фінансування ООН з боку США. «Мене не дуже турбує, коли Об'єднані Нації висловлюють невдоволення американською зовнішньою політикою, проводячи



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Ліндсі Ґрем

Невдоволення законодавця викликала резолюція, яка засуджує рішення адміністрації Трампа щодо Єрусалима

Впливовий сенатор-республіканець Ліндсі Ґрем в п'ятницю виступив з різкою критикою Організації Об'єднаних Націй, пригрозивши, що в наступному році американські законодавці можуть переглянути обсяги фінансування ООН з боку США.

«Мене не дуже турбує, коли Об'єднані Нації висловлюють невдоволення американською зовнішньою політикою, проводячи голосування в Генеральній Асамблеї, яке не має обов’язкової сили», - написав сенатор у своєму Twitter, коментуючи ухвалення резолюції, яка засуджує рішення США про визнання Єрусалима столицею Ізраїлю.

«Але при цьому мене сильно непокоїть те, що ми даємо гроші американських платників податків: неефективній ООН, слабкій перед лицем зла ООН, все більш антисемітській ООН. Ми розберемося з цими проблемами в 2018», - написав Ліндсі Ґрем.

«Твіти» сенатора-республіканця з'явилися через день після того, як 128 держав-членів ООН, в числі яких були союзники США, проголосували за резолюцію, рішуче засудивши рішення президента Трампа перенести посольство Сполучених Штатів в Єрусалим.

Раніше Ліндсі Ґрем і сенатор-республіканець Тед Круз стали співавторами законопроекту, що передбачає різке скорочення фінансування ООН у відповідь на ухвалення резолюції, яка засуджує будівництво єврейських поселень в Ізраїлі.

Раніше Сполучені Штати ветували резолюцію ООН, яка вимагала від президента Дональда Трампа скасувати його рішення визнати Єрусалим столицею Ізраїлю.

Посол США в ООН Ніккі Гейлі застерегла, що Сполучені Штати запам’ятають тих, хто голосував проти, як вона висловилася, вибору американського народу щодо Єрусалима.

За проект резолюції щодо Єрусалима, попри позицію офіційного Вашингтона, висловилися всі інші члени РБ ООН.

Джерело: Голос Америки