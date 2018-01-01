Не розповідайте про Росію, або Ось так виглядає справжній Донбас

Поки вся країна чекає реформ, прихований від сторонніх очей Райський куточок чекає свого шансу на життя

Мовою оригіналу Перед возвращением домой хочу рассказать вам еще об одном сильном впечатление из Торецка. Город шахтерский. Как и везде в прифронтовых городах, жизнь тут тяжелая, а социальная обстановка сложная. Есть в городе Дворец Культуры. Он не работает и законсервирован, отключен от отопления. Построили его еще в 1972 году и стоит он на

Ось так виглядає справжній Донбас

Поки вся країна чекає реформ, прихований від сторонніх очей Райський куточок чекає свого шансу на життя

Мовою оригіналу

Перед возвращением домой хочу рассказать вам еще об одном сильном впечатление из Торецка. Город шахтерский. Как и везде в прифронтовых городах, жизнь тут тяжелая, а социальная обстановка сложная.

Есть в городе Дворец Культуры. Он не работает и законсервирован, отключен от отопления. Построили его еще в 1972 году и стоит он на балансе шахты Центральная.

Мне довелось побывать в этом закрытом, загадочном здании и познакомиться с людьми, которые оберегают этот объект и которые показали мне несколько удивительных вещей. Первое, что меня поразило - это украшение хола. Стены украшены картинами, как бы у нас сейчас сказали - муралами.

Я бродил по темному коридору и фонариком выхватывал из тьмы украинские сюжеты: козака, влюбленных, икону, орнамент... Кем и когда были нарисованы эти картины? Художница давно уже умерла. Ее звали Валентина Максименко. Она разрисовала этот коридор Дворца Культуры в 1987 году.

Еще был СССР и о Независимости можно было только мечтать смелым и отчаяным умам. Расскажите мне теперь про русский мир на Донбасе. Вот настоящий Донбасс - поднятый лучом фонаря из тьмы.

Но на этом мои открытия загадок заброшенного Дворца не закончились. Когда-то, еще за советов, тут был разбит тропический зимний сад: пальмы и лианы, фикусы и экзотические растения с чудными названиями.

Когда дворец закрыли и отключили от отопления, то часть сада погибла, но бывшие сотрудики, которые переквалифицировались в сторожей, бросились на его спасение. Они обклеили все пленкой, создали теплицу, спасли большую часть растений и даже немного вырастили новых.

Тропическое чудо в депрессивном городке на линии фронта, побывавшего, только за эту войну, под властью Украины, потом россиян и затем отбитый Украиной назад, пережившего обстрелы, разруху и с надеждой на будущее.

И пока вся страна ждет реформ, скрытый от посторонних глаз Райский уголок ждет своего шанса на жизнь.

Джерело: блог Мирослава Гая

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