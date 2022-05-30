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    Думки вголос

    Політики почали забувати, що ми знаходимось на війні

    Поки наші воїни боронять рідну землю,&nbsp;нам потрібні єдність, холодний розум, повна політична підтримка військового керівництва - Політики почали забувати, що ми знаходимось на війні
    Поки наші воїни боронять рідну землю, нам потрібні єдність, холодний розум, повна політична підтримка військового керівництва
    фото: ЗСУ

    Друзів та побратимів потрібно берегти. Ворогів потрібно нищити

    В Україні почався політичний процес. Вже почали мочити політичних конкурентів, журналістів, робити політичні заяви, рейтингові агенції по замовленню замірюють рейтинги потенційних кандидатів у Президенти та політичних партій...

    Схаменіться. У нас десятки тисяч загиблих цивільних і тисячі військових. Ідуть запеклі бої.

    Лендліз ще треба дочекатись, бо поставки тільки ідуть, а не прийшли.

    Нам зараз потрібні єдність, холодний розум, повна політична підтримка військового керівництва та повне бюрократичне сприяння в поставках зброї звідусіль.

    Мають запрацювати аксіоми:

    Хто за Україну – друг.

    Хто за Росію – ворог.

    Хто вступає в колоборацію з гвалтівниками, убивцями та мародерами – ворог.

    Хто бореться проти гвалтивників, убивць та мародерів – друг.

    Хто виробляє та поставляє зброю для України – друг.

    Хто блокує постачання та виробляння зброї – ворог.

    На війні все просто. Друг або Ворог.

    Друзів та побратимів потрібно берегти. Ворогів потрібно нищити.

    А хіба ми не на війні?

    Джерело: блог Мирослава Гая

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Україна окупація #stoprussia
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    Політики почали забувати, що ми знаходимось на війні