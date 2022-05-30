Політики почали забувати, що ми знаходимось на війні
Друзів та побратимів потрібно берегти. Ворогів потрібно нищити
В Україні почався політичний процес. Вже почали мочити політичних конкурентів, журналістів, робити політичні заяви, рейтингові агенції по замовленню замірюють рейтинги потенційних кандидатів у Президенти та політичних партій...
Схаменіться. У нас десятки тисяч загиблих цивільних і тисячі військових. Ідуть запеклі бої.
Лендліз ще треба дочекатись, бо поставки тільки ідуть, а не прийшли.
Нам зараз потрібні єдність, холодний розум, повна політична підтримка військового керівництва та повне бюрократичне сприяння в поставках зброї звідусіль.
Мають запрацювати аксіоми:
Хто за Україну – друг.
Хто за Росію – ворог.
Хто вступає в колоборацію з гвалтівниками, убивцями та мародерами – ворог.
Хто бореться проти гвалтивників, убивць та мародерів – друг.
Хто виробляє та поставляє зброю для України – друг.
Хто блокує постачання та виробляння зброї – ворог.
На війні все просто. Друг або Ворог.
Друзів та побратимів потрібно берегти. Ворогів потрібно нищити.
А хіба ми не на війні?
Джерело: блог Мирослава Гая