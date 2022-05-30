Політики почали забувати, що ми знаходимось на війні

Поки наші воїни боронять рідну землю, нам потрібні єдність, холодний розум, повна політична підтримка військового керівництва

Друзів та побратимів потрібно берегти. Ворогів потрібно нищити

В Україні почався політичний процес. Вже почали мочити політичних конкурентів, журналістів, робити політичні заяви, рейтингові агенції по замовленню замірюють рейтинги потенційних кандидатів у Президенти та політичних партій...

Схаменіться. У нас десятки тисяч загиблих цивільних і тисячі військових. Ідуть запеклі бої.

Лендліз ще треба дочекатись, бо поставки тільки ідуть, а не прийшли.

Нам зараз потрібні єдність, холодний розум, повна політична підтримка військового керівництва та повне бюрократичне сприяння в поставках зброї звідусіль.

Мають запрацювати аксіоми:

Хто за Україну – друг.

Хто за Росію – ворог.

Хто вступає в колоборацію з гвалтівниками, убивцями та мародерами – ворог.

Хто бореться проти гвалтивників, убивць та мародерів – друг.

Хто виробляє та поставляє зброю для України – друг.

Хто блокує постачання та виробляння зброї – ворог.

На війні все просто. Друг або Ворог.

Друзів та побратимів потрібно берегти. Ворогів потрібно нищити.

А хіба ми не на війні?

Джерело: блог Мирослава Гая

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