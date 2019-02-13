  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Мирослав Гай

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Думки вголос

    Росія готується до війни: планета проспала появу нового Гітлера

    • Мирослав Гай

      Блогер

    • Розсилка
    Росія готується до війни: планета проспала появу нового Гітлера

    У Росії прийняли закон про автономний Інтернет. Фактично, це новий крок з підготовки до війни

    Мовою оригіналу

    Создание российского фаервола даст возможность Роскомнадзору подавить последний оплот свободы слова в РФ.

    Можно спорить о том сколько времени и средств нужно для установки оборудования, перехода на свой софт, создание своих, аналогов западным, сервисов. Можно говорить о снижении скорости интернета для пользователей и разрушительных последствий для разных российских компаний. Но, все это рабочие нюансы.

    Задачи, как мне кажется, которые ставит перед собой Кремль, такие.

    1. Цензура. В РФ все чаще проходят протесты в разных регионах. Это и мусорные протесты и забастовки дворников, голодовки пекарей, пограничные споры на Кавказе, забастовки строителей космодрома Восточный и т.д. Мы почти ничего о них не знаем, потому как пресса их почти не освещает. Все эти протесты носят локальный, социальный, а не массовый и политический характер. Но количество рано или поздно перейдет в качество или не перейдет, если про них никто не будет знать внутри страны. Единственный источник откуда просачивается информация - интернет.

    Тоже касается множественных техногенных катастроф, падений мостов, терактов, авиа и прочих аварий, растущего количества случаев девиантного поведения среди российского населения.

    Вся эта информация становится известной исключительно благодаря интернету и дает возможность демонстрировать несостоятельность «путинизма» и сложившейся системы управления, а вернее правления, в современной России.

    2. Информационная война.

    Является частью Войны как явления.

    Кремль ведет борьбу на уничтожение с Западом, стараясь разрушить единство Евросоюза и НАТО, вмешиваясь в систему принятия решений посредством дезинформации, подкупа, шпионажа, информационных операций, включающих как кибер атаки на объекты инфраструктуры и бизнеса, так и психологические операции влияющие на социальные группы, лидеров мнений и военно-политическое руководство интересующих Кремль стран.

    Одним из средств такой борьбы является Интернет.

    Но такого рода воздействия всегда, рано или поздно, получают противодействие. Иногда такое противодействие может быть ассиметричным.

    И вот для уменьшения такого воздействия нужен автономный интернет, а в крайнем случаи даже его отсутствие.

    При этом информационные войска РФ, созданные в 2017 м году, оставят для себя возможности подключения к Мировой Паутине для продолжения своей активности.

    Читайте також

    3. Контрреволюция.

    Анализ всех последних революций на Ближнем Востоке, Майдане, Грузии, Армении показал, что основным средством коммуникации для революционно настроенных граждан стал Интернет, а именно социальные сети и мессенджеры.

    Теллеграмм, Зелло рации, Твиттер, Фейсбук, Ватсап сделали возможным быструю самоорганизацию граждан, создание подполья с возможностью моментального обмена информацией.

    Оказалось, что эффективность такой кооперации сложно снизить даже при том, что к некоторым мессенджерам и соцсетям имеют доступ спецслужбы, часто проводящие операции по профилактике и выявлению революционных элементов. Это связано с анонимностью, огромным арсеналом средств, платформ и способов коммуникации в интернете.

    Поэтому, автономный интернет с фильтром трафика и возможностью вмешиваться в протоколы дает возможности ФСБ эффективно бороться с любыми поползновениями смены режима.

    С учетом масштабных военных программ, увеличения в разы активных мероприятий по разведке за рубежом, подготовки к боевым действиям гражданского сектора, с задействием последнего в массовых учениях гражданской обороны, расширения военной инфраструктуры, увеличение вооружений, невиданных по размерам военных учений в разных широтах, проведения системных информационных операций за границей, то принятие закона по созданию автономного российского интернета можно смело назвать поддержкой агрессивных планов Кремля и работой по обеспечению планируемой Войны.

    А если рассматривать все эти шаги еще и в разрезе последней статьи Владислава Суркова в зависимой «Независимой Газете», то можно говорить о поступательном, системном построении Диктатуры миллитаристкого типа с планами расширения ее и на другие территории методом оккупации и присоединения.

    Проспали мы, имею ввиду Планету, нового Гитлера.

    Джерело: блог Мирослава Гая

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Читайте також
    Росія НАТО ФСБ інтернет цензура
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Денис Казанський
    Денис Казанський

    Журналіст

    Кирило Сазонов
    Кирило Сазонов

    Політичний оглядач

    Тарас Чорновіл
    Тарас Чорновіл

    Журналіст, політичний діяч

    Ірина Геращенко
    Ірина Геращенко

    Народний депутат України, віце-спікер

    Ігор Ейдман
    Ігор Ейдман

    Соціолог

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ