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    Думки вголос

    Українських дітей залучають до проросійських акцій

    Росіяни та сили пов'язані з ними розпочали масові акції в інформаційному полі України, що несуть загрозу національній безпеці.
    Мало того, що по всій країні ідуть напади на патріотів та українських активістів, а депутатам ламають щелепи прямо на вулицях міста. Мало того, що МПЦ почала збирати листи проти надання Україні автокефалії... Так тепер, ще й розпочалося залучення до проросійських акцій українських дітей. У місті Полтава вчителі шкіл отримали розпорядження
    • Мирослав Гай

      Блогер

    • Сьогодні, 06:44
    • Розсилка

    Росіяни та сили пов'язані з ними розпочали масові акції в інформаційному полі України, що несуть загрозу національній безпеці.

    Мало того, що по всій країні ідуть напади на патріотів та українських активістів, а депутатам ламають щелепи прямо на вулицях міста.

    Мало того, що МПЦ почала збирати листи проти надання Україні автокефалії...

    Так тепер, ще й розпочалося залучення до проросійських акцій українських дітей.

    У місті Полтава вчителі шкіл отримали розпорядження вивести школярів на репетиції акції Безсмертний Полк!!!!!

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    Та це просто відверта, підривна робота, що несе пряму загрозу національній безпеці.

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    Я, як громадянин України, вимагаю від Прокуратури та СБУ негайно з'ясувати обставини цієї ганебної провокації проти нашої країни та покарати винних.

    Звертаюся також до вчителів Полтавщини. Не бійтесь відмовлятись. Якщо Вам погрожують, то пишіть сюди, ми зберемо національний рук, будемо писати звернення та приїдемо з ветеранами встати на Ваш захист.

    Ми маємо давати ворогу відсіч тут і зараз, заради майбутнього наших дітей.

    Джерело: блог Мирослава Гая

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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