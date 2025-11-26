Білий дім обговорює з Білоруссю долю понад 100 політвʼязнів

Американські чиновники прагнуть домовитися з Білоруссю про звільнення політвʼязнів

США та Білорусь обговорюють можливість звільнення щонайменше 100 політвʼязнів. Американські чиновники вважають, що зближення з Мінськом може віддалити країну від впливу Москви. Про це повідомляє Reuters.

«Навіть ледь помітне переорієнтування на Захід ознаменувало б стратегічну перемогу, враховуючи, що Білорусь вже давно є постійним подразником для НАТО та вірним союзником Росії», – йдеться у повідомленні.

Поки не уточнюється, кого саме планують звільнити та коли. Одним із заходів, який обговорюють, є можливе зняття санкцій з білоруського калійного сектору.

Ключовим учасником переговорів між США та Білоруссю є спецпосланець Трампа Джон Коул. В останні місяці Трамп та його представники вели прямі контакти з Лукашенком, а Міністерство фінансів США почало скасовувати окремі санкції.

За інформацією журналістів, європейські дипломати з побоюванням ставляться до будь-якого зближення між Вашингтоном і Мінськом, який підтримував Кремль під час вторгнення в Україну. Коул заявляв, що США прагнуть відновити роботу свого посольства в Мінську, яке закрилося у 2022 році.

Часткове зняття санкцій США стало політичною перемогою Лукашенка, але не для білоруського народу: у в’язницях залишається понад тисячу політв’язнів, а сам Лукашенко продовжує репресії та підтримку Москви. Це потепління виглядає тимчасовим і може виявитися лише дипломатичною ілюзією.

Нагадаємо, що білоруський диктатор Олександр Лукашенко підписав указ про помилування 31 громадянина України, які 22 листопада повернулись на батьківщину. Таку заяву зробила речниця Лукашенка Наталія Ейсмонт.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що війна в Україні може скоро завершитися.