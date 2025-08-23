Головна Думки вголос Мирослав Гай
search button user button menu button
Мирослав Гай Блогер

Здається, що більшість тих, хто обговорює 5 статтю, її не читали

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Більшість тих хто обговорює 5 статтю її не читали, як і Статут НАТО цілком
фото з відкритих джерел

Що насправді говорить 5 стаття НАТО

Останнім часом іде багато спекулятивних розмов, щодо 5 статті НАТО і застосування подібного механізму, щодо укладання мирної угоди між Україною та РФ. Різні ЗМІ питають мою думку щодо цього, тому вирішив зробити допис. Попередньо проконсультувався з товаришем, який працює в офісі НАТО.

Складається враження, що більшість тих хто обговорює 5 статтю її не читали, як і Статут НАТО цілком.

Тому публікую переклад витримок тут без особистих висновків.

Стаття 5

«Сторони погоджуються, що збройний напад на одну або кількох із них у Європі чи у Північній Америці вважатиметься нападом на них усіх: і, відповідно, вони домовляються, що в разі здійснення такого нападу кожна з них, реалізуючи своє законне право на індивідуальну чи колективну самооборону, підтверджене Статтею 51 Статуту Організації Об'єднаних Націй, надасть допомогу тій Стороні або Сторонам, які зазнали нападу, і одразу здійснить, індивідуально чи спільно з іншими Сторонами, такі дії, які вважатимуться необхідними, включаючи застосування збройної сили, з метою відновлення і збереження безпеки у Північноатлантичному регіоні.

Про кожний такий збройний напад і про всі заходи, вжиті у зв'язку з ним, буде негайно повідомлено Раду Безпеки ООН. Такі заходи будуть припинені після того, як Рада Безпеки вживе заходів, необхідних для відновлення і підтримання міжнародного миру та безпеки».

Дану статтю доповнює Стаття 6, у якій йдеться:

Стаття 6

«У разі застосування Статті 5 збройним нападом на одну або більше Сторін слід вважати збройний напад, здійснений:

  • на територію будь-якої зі Сторін у Європі чи у Північній Америці, на алжирські департаменти Франції 2, на територію Туреччини чи на острови під юрисдикцією будь-якої зі Сторін, розташовані у зоні Північної Атлантики на північ від Тропіка Рака;
  • на збройні сили, кораблі чи літальні апарати будь-якої зі Сторін, які перебувають у межах цих територій або в якомусь іншому регіоні Європи, де на момент набуття цим Договором чинності були розміщені окупаційні війська будь-якої зі Сторін, а також у Середземному морі чи в зоні Північної Атлантики на північ від Тропіка Рака».

Сподіваюся дочитали до кінця. Тоді Ви підпадаєте до категорії розумних. Дякую.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: НАТО Україна війна росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Втрачені західні ринки збуту вугілля через війну проти України та санкції РФ не може компенсувати на ринках Китаю та Індії
Криза вугільної галузі у РФ: понад 800 шахтарів залишилися без роботи
19 серпня, 08:59
Трамп: Президент України Зеленський може практично негайно припинити війну з Росією, якщо захоче, або продовжити боротьбу
Трамп зробив гучну заяву про війну в Україні перед зустріччю з Зеленським
18 серпня, 05:16
Ердоган запевнив, що Туреччина готова зробити все можливе для встановлення миру
Ердоган прокоментував саміт на Алясці
16 серпня, 22:04
Окупанти викрали Ковальчука, коли йому було 17 років
Дев'ять років у полоні. Додому повернувся Богдан Ковальчук, якого РФ викрала 17-річним
14 серпня, 19:33
Зеленський після переговорів з іноземними лідерами відповів, чи вийдуть ЗСУ з Донбасу
Зеленський після переговорів з іноземними лідерами відповів, чи вийдуть ЗСУ з Донбасу
13 серпня, 18:13
Втікачі розповіли, що прокидалися о 6 ранку і працювали до 2 години ночі наступного дня
18 год. роботи щодня, два вихідних на рік: працівники з КНДР розповіли про умови праці в РФ
12 серпня, 19:30
Дійсно важливо, щоб росіянам не вдалося обманути нікого ще раз, наголосив Зеленський
Зеленський після розмови з Макроном: Україні та Європі потрібні надійні основи безпеки
9 серпня, 16:32
Землетрус на Камчатці: хвиля цунамі досягла узбережжя США
Землетрус на Камчатці: хвиля цунамі досягла узбережжя США
30 липня, 19:57
Зазначається, що важливо було завдати фінансового збитку, щоб російський режим витрачав десятки мільйонів доларів на відновлення систем
«Аерофлот» зазнав масштабної кібератаки: хакери пояснили мотиви
29 липня, 04:43

Мирослав Гай

Здається, що більшість тих, хто обговорює 5 статтю, її не читали
Здається, що більшість тих, хто обговорює 5 статтю, її не читали
Курська операція. Ми показали, що у цю гру можна грати удвох
Курська операція. Ми показали, що у цю гру можна грати удвох
Питання рекрутингу та мобілізації. Як створити умови, аби люди йшли в ЗСУ?
Питання рекрутингу та мобілізації. Як створити умови, аби люди йшли в ЗСУ?
Як штучний інтелект та нові дрони визначають хід війни
Як штучний інтелект та нові дрони визначають хід війни
Армія міняється та вдосконалюється, важко, складно, довго, але невпинно
Армія міняється та вдосконалюється, важко, складно, довго, але невпинно
Що нам може розказати НАТО? Чи варто відправляти наших воїнів навчатися за кордон
Що нам може розказати НАТО? Чи варто відправляти наших воїнів навчатися за кордон

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
280K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 23 серпня: ситуація на фронті
111K
Карта повітряних тривог України онлайн 23 серпня 2025
32K
Синоптикиня Діденко розповіла, чи повернеться спека в Україну
7555
Скандал на набережній біля ЖК River Stone: команда Кличка знесла незаконний паркан, забудовник поставив новий
3298
Покоління зумерів відмовляється від друзів: названо причину
2916
Загинув пілот винищувача МіГ-29

Новини

На Київщині вантажівка злетіла з дороги
Вчора, 23:37
Дев'ятеро постраждалих, серед яких є діти: на Житомирщині зіткнулись два авто
Вчора, 21:20
Чи можуть відповіді ШІ бути доказами у справі: пояснення Верховного суду
Вчора, 20:46
Атаки на «Північний потік»: українець відмовився від екстрадиції до Німеччини
Вчора, 20:17
Ракета «Фламінго»: Україна планує виробляти по 200 одиниць на місяць
Вчора, 18:53
Рада підтримала законопроєкт, який ускладнить боротьбу з корупцією
21 серпня, 14:53

Прес-релізи

«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua