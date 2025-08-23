Здається, що більшість тих, хто обговорює 5 статтю, її не читали

Більшість тих хто обговорює 5 статтю її не читали, як і Статут НАТО цілком

Що насправді говорить 5 стаття НАТО

Останнім часом іде багато спекулятивних розмов, щодо 5 статті НАТО і застосування подібного механізму, щодо укладання мирної угоди між Україною та РФ. Різні ЗМІ питають мою думку щодо цього, тому вирішив зробити допис. Попередньо проконсультувався з товаришем, який працює в офісі НАТО.

Складається враження, що більшість тих хто обговорює 5 статтю її не читали, як і Статут НАТО цілком.

Тому публікую переклад витримок тут без особистих висновків.

Стаття 5

«Сторони погоджуються, що збройний напад на одну або кількох із них у Європі чи у Північній Америці вважатиметься нападом на них усіх: і, відповідно, вони домовляються, що в разі здійснення такого нападу кожна з них, реалізуючи своє законне право на індивідуальну чи колективну самооборону, підтверджене Статтею 51 Статуту Організації Об'єднаних Націй, надасть допомогу тій Стороні або Сторонам, які зазнали нападу, і одразу здійснить, індивідуально чи спільно з іншими Сторонами, такі дії, які вважатимуться необхідними, включаючи застосування збройної сили, з метою відновлення і збереження безпеки у Північноатлантичному регіоні.

Про кожний такий збройний напад і про всі заходи, вжиті у зв'язку з ним, буде негайно повідомлено Раду Безпеки ООН. Такі заходи будуть припинені після того, як Рада Безпеки вживе заходів, необхідних для відновлення і підтримання міжнародного миру та безпеки».

Дану статтю доповнює Стаття 6, у якій йдеться:

Стаття 6

«У разі застосування Статті 5 збройним нападом на одну або більше Сторін слід вважати збройний напад, здійснений:

на територію будь-якої зі Сторін у Європі чи у Північній Америці, на алжирські департаменти Франції 2, на територію Туреччини чи на острови під юрисдикцією будь-якої зі Сторін, розташовані у зоні Північної Атлантики на північ від Тропіка Рака;

на збройні сили, кораблі чи літальні апарати будь-якої зі Сторін, які перебувають у межах цих територій або в якомусь іншому регіоні Європи, де на момент набуття цим Договором чинності були розміщені окупаційні війська будь-якої зі Сторін, а також у Середземному морі чи в зоні Північної Атлантики на північ від Тропіка Рака».

Сподіваюся дочитали до кінця. Тоді Ви підпадаєте до категорії розумних. Дякую.