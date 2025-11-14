Головна Київ Новини
Нічна атака на Київщину: пошкоджено ряд цивільних виробництв, будинки та склади

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
фото: Микола КалашникTelegram

Станом на ранок у лікарнях залишаються двоє чоловіків з Білої Церкви та Вишгородщини

У ніч проти 14 листопада країна-терорист масовано атакувала Київщину ракетами та дронами, тривога тривала понад п'ять годин. Про це повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник, пише «Главком».

«На жаль, унаслідок атаки травмовано шестеро людей. Серед них – дитина семи років», – повідомив голова КОВА.

фото: Микола Калашник/Telegram

Станом на ранок у лікарнях залишаються двоє чоловіків з Білої Церкви та Вишгородщини. Уся необхідна медична допомога надається. Загрози життю поранених немає, стан задовільний.

За словами Калашника, наслідки нічної атаки зафіксовано у пʼяти районах області.

Так, у Бучанському районі пошкоджено дев'ять приватних будинків. Пошкодження різні: від вибитих вікон до руйнації житла.

У Білоцерківському районі ворожа атака пошкодила ряд цивільних виробництв, складських та гаражних приміщень.

У Вишгородському районі пошкоджено 14 приватних будинків, автомобілі.

Ще один приватний будинок пошкоджено у Фастівському районі.

В Обухівському районі також знищено автомобіль та пошкоджено приватний будинок.

фото: Микола Калашник/Telegram
фото: Микола Калашник/Telegram
фото: Микола Калашник/Telegram

«Разом з місцевою владою та нашими партнерами вже працюємо над ліквідацією наслідків. Люди, чиї домівки постраждали, отримають всю необхідну допомогу. Роботи тривають» , – додав Калашник.  

Нагадаємо, у ніч проти 14 листопада російська терористична армія вдарила по Україні. Головною ціллю комбінованої масованої атаки Росії став Київ. Про це свідчить приблизна карта руху ракет та дронів.

Теги: війна обстріл Київщина Микола Калашник

