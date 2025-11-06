Путін просив мене допомогти закінчити війну в Україні – Трамп

Трамп розповів про телефонну розмову з Путіним

Президент США Дональд Трамп заявив, що російський диктатор Володимир Путін звернувся до нього з проханням допомогти у вирішенні війни в Україні, яку Росія «не може завершити вже 10 років».

Як повідомляє «Главком», під час свого виступу на Американському бізнес-форумі в Маямі Трамп розповів про телефонну розмову з Путіним, яка відбулася два тижні тому. За словами Трампа, Путін сказав, що Росія вже більше десяти років намагається закінчити війну, але це їй не вдалося.

«Я говорив із Путіним два тижні тому, і він сказав: «Ми вже 10 років намагаємося закінчити ту війну, але нам це так і не вдалося. Тепер тобі належить це залагодити»», – поділився Трамп.

Раніше Дональд Трамп заявив, що президент Росії Володимир Путін прагне припинити війну в Україні. Згодом Трамп зазначив, що російський диктатор Володимир Путін повинен зосередитися на припиненні війни в Україні, а не на випробуванні ракет.

За даними агентства Reuters російський диктатор Володимир Путін відмовляється виконувати ультиматум президента США Дональда Трампа щодо припинення війни проти України, термін якого сплинув 31 жовтня. Причиною цього є його впевненість у «військових успіхах», яку підтримує російська пропаганда.

Раніше Дональд Трамп попередив Москву про можливість нових санкцій і 100% тарифів для країн, які купують російську нафту – насамперед Китаю та Індії, якщо Кремль не погодиться на припинення вогню.

Попри це, Путін не вірить, що додаткові санкції США суттєво вдарять по російській економіці.