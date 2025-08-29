Головна Думки вголос Мирослав Гай
search button user button menu button
Мирослав Гай Блогер

Війна на полі бою зайшла у глухий кут. Що далі?

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Росія неспроможна захопити всю Україну
фото: depositphotos.com

Прості істини, які має розуміти будь-який українець

Через інформаційну істерію, яка хвилями проноситься останнім часом через інфопростір України, доводиться повторювати та згадувати прості істини, звертатися до логіки та здорового глузду.

Збройні сили РФ, ФСБ, та всі інші силові структури Російської Федерації неспроможні сьогодні, при нинішньому стані справ, підтримці України партнерами тощо, виконати військово-політичні задачі Путіна. Війна на полі бою зайшла у глухий кут.

Протягом останніх трьох років Силові структури РФ змогли виконати тільки одну серйозну утилітарну задачу Путіна - захопити сухопутний перехід в Крим. При цьому забезпечити ефективний контроль та безпеку цього району не змогли, він знаходиться під постійним ураженням Сил Оборони України.

Всі інші завдання РФ не змогла вирішити. Ані стратегічної задачі по зміні влади в Україні у 2022, ані оперативні завдання по виходу на адміністративні кордони Донецької та навіть Луганської області, ані створення буферної зони в Чернігівській, Сумській та Харківській областях, ані повне знищення критичної інфраструктури та українського ВПК, можна продовжувати безкінечно...

Жодної реальної поставленої задачі оперативного та стратегічного рівня, окрім захоплення Криму, Донецька та Луганська у 2014, сухопутного коридору у Крим, який знаходиться під вогневим контролем ЗСУ та знищенням міст на лінії ЛБЗ за довгі роки. Все.

Тактичні успіхи, які нам намагаються втюхати, як оперативні, є результатом колосальних зусиль, вкладених ресурсів та неймовірних втрат, яких не було навіть у Радянському Союзі. Упир Сталін обертається у труні.

Втрати за мільйон сімдесят тисяч убитими та пораненими, більше ніж за Афган, більше ніж за Чечню, Грузію... За ніщо... Російська Федерація неспроможна не тільки захопити та ефективно поглинути всю Україну, але й встановити ефективний контроль на окупованих територіях, як і на власних, що продемонструвала Курська операція.

Завдання України та українців вижити та втримати Державу. Якщо будуть мирні домовленості, режим припинення вогню, миротворчий контингент тощо – добре, хоча я у це не вірю.

Але ми маємо думати не про це, а про те, як жити так, ніби у світі немає нікого окрім України та РФ, що перед нами одвічний ворог, якому немає місця на цій Землі і який торгується за паузу у війні лише для того аби обдурити, підкупити, приспати, набратися нових сил, зробити роботу над помилками та знову напасти. І причиною тому є не Путін, а вся Російська Імперія.

Майбутньою запорукою безпеки України мають стати не міфічна 5 стаття НАТО, а власний ОПК, тотальна військова повинність, як в Ізраїлі, потужна дипломатія, як запорука підтримки наших партнерів. Ми маємо стати найозброєнішою, наймобілізованішою, найсамостійнішою демократією у Світі, без огляду на думки та інтереси інших. Це прості істини, які має розуміти будь-який п'ятирічний українець, де б він не народився.

І кожен українець у світі, має знати, що незалежно від місця народження, первинної мови на якій він говорить, громадянства, якого він набув добровільно чи під примусом, має право отримати громадянства України, яка його чекає, якщо він готовий знати мову та служити у резерві Української армії та бути готовим захищати Батьківщину.

Ось такі прості речі, які рятують життя.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Україна росія війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Внаслідок ракетного удару утворилася величезна вирва
У Запоріжжі з провалля, утвореного вибухом, витягли людину з опіками – ОВА
18 серпня, 11:33
85-річний Володимир Пономарьов більшу частину кар'єри провів у московському ЦСКА
«Як виживати?». Легендарний російський футболіст розкритикував пенсії у РФ
14 серпня, 14:26
Президент повідомив, що російська терористична армія готує наступальні дії на трьох напрямках фронту
Заяви Зеленського про війну, пожежа у районі ЗАЕС. Головне за 12 серпня
12 серпня, 20:58
На війні загинув художник та військовий Давид Чичкан
На війні загинув художник та військовий Давид Чичкан
11 серпня, 03:54
Жителі республіки Комі зафільмували дрони у небі
Республіку Комі, що за дві тисячі кілометрів від України, вперше атакували дрони
10 серпня, 16:40
6 серпня росіяни обстріляли рятувальників на Дніпропетровщині
У Нікополі сьогодні оголошено день жалоби. Президент зробив заяву
7 серпня, 12:29
Екстрені служби працюють у Запорізькому районі
Удар по Запорізькому району: загинули люди, серед поранених – діти
6 серпня, 08:25
Координатором Aquatics Integrity Unit є спортивний юрист Ніколо Жуглейр (Nicolo Juglair)
Хто допустив прихильників Путіна до чемпіонату світу з плавання: ЗМІ назвали організацію
4 серпня, 11:14
Навчання під назвою «Спільне море-2025» мають на меті зміцнити оборонне партнерство між Москвою та Пекіном
Росія та Китай розпочали спільні навчання після заяв Трампа про ядерні субмарини
4 серпня, 01:18

Мирослав Гай

Війна на полі бою зайшла у глухий кут. Що далі?
Війна на полі бою зайшла у глухий кут. Що далі?
Здається, що більшість тих, хто обговорює 5 статтю, її не читали
Здається, що більшість тих, хто обговорює 5 статтю, її не читали
Курська операція. Ми показали, що у цю гру можна грати удвох
Курська операція. Ми показали, що у цю гру можна грати удвох
Питання рекрутингу та мобілізації. Як створити умови, аби люди йшли в ЗСУ?
Питання рекрутингу та мобілізації. Як створити умови, аби люди йшли в ЗСУ?
Як штучний інтелект та нові дрони визначають хід війни
Як штучний інтелект та нові дрони визначають хід війни
Армія міняється та вдосконалюється, важко, складно, довго, але невпинно
Армія міняється та вдосконалюється, важко, складно, довго, але невпинно

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
282K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 серпня: ситуація на фронті
213K
Від «Москви» і до «Ямала». Усі втрати російського флоту у Чорному морі
112K
Карта повітряних тривог України онлайн 29 серпня 2025
6062
РФ масовано атакувала Київ: вже 23 загиблих, серед яких четверо дітей (оновлюється)
4000
«Був не здивований». Білий дім повідомив, як Трамп відреагував на удар РФ по Києву
3249
Путін організовує Україні оперативне оточення

Новини

Міністр оборони Бельгії назвав умову для розміщення військ в Україні
Сьогодні, 14:08
Навіщо на овочі й фрукти наносять віск? Держспоживслужба пояснила, чому треба бути обережним
Сьогодні, 04:25
«Я не хочу бути песимістом, але..». Голова МЗС Італії зробив заяву щодо війни в Україні
Вчора, 20:09
Шоста річниця роботи парламенту. З’явився інструмент, який показує, хто з нардепів і як голосував за знакові закони
Вчора, 13:10
У Києві через обстріл РФ пошкоджень зазнав офіс Британської Ради
Вчора, 12:35
Як відбувається ідентифікація тіл українців. Репортаж The New York Times із Одещини
25 серпня, 13:32

Прес-релізи

У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
29 серпня, 10:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua