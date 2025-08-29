Війна на полі бою зайшла у глухий кут. Що далі?

Прості істини, які має розуміти будь-який українець

Через інформаційну істерію, яка хвилями проноситься останнім часом через інфопростір України, доводиться повторювати та згадувати прості істини, звертатися до логіки та здорового глузду.

Збройні сили РФ, ФСБ, та всі інші силові структури Російської Федерації неспроможні сьогодні, при нинішньому стані справ, підтримці України партнерами тощо, виконати військово-політичні задачі Путіна. Війна на полі бою зайшла у глухий кут.

Протягом останніх трьох років Силові структури РФ змогли виконати тільки одну серйозну утилітарну задачу Путіна - захопити сухопутний перехід в Крим. При цьому забезпечити ефективний контроль та безпеку цього району не змогли, він знаходиться під постійним ураженням Сил Оборони України.

Всі інші завдання РФ не змогла вирішити. Ані стратегічної задачі по зміні влади в Україні у 2022, ані оперативні завдання по виходу на адміністративні кордони Донецької та навіть Луганської області, ані створення буферної зони в Чернігівській, Сумській та Харківській областях, ані повне знищення критичної інфраструктури та українського ВПК, можна продовжувати безкінечно...

Жодної реальної поставленої задачі оперативного та стратегічного рівня, окрім захоплення Криму, Донецька та Луганська у 2014, сухопутного коридору у Крим, який знаходиться під вогневим контролем ЗСУ та знищенням міст на лінії ЛБЗ за довгі роки. Все.

Тактичні успіхи, які нам намагаються втюхати, як оперативні, є результатом колосальних зусиль, вкладених ресурсів та неймовірних втрат, яких не було навіть у Радянському Союзі. Упир Сталін обертається у труні.

Втрати за мільйон сімдесят тисяч убитими та пораненими, більше ніж за Афган, більше ніж за Чечню, Грузію... За ніщо... Російська Федерація неспроможна не тільки захопити та ефективно поглинути всю Україну, але й встановити ефективний контроль на окупованих територіях, як і на власних, що продемонструвала Курська операція.

Завдання України та українців вижити та втримати Державу. Якщо будуть мирні домовленості, режим припинення вогню, миротворчий контингент тощо – добре, хоча я у це не вірю.

Але ми маємо думати не про це, а про те, як жити так, ніби у світі немає нікого окрім України та РФ, що перед нами одвічний ворог, якому немає місця на цій Землі і який торгується за паузу у війні лише для того аби обдурити, підкупити, приспати, набратися нових сил, зробити роботу над помилками та знову напасти. І причиною тому є не Путін, а вся Російська Імперія.

Майбутньою запорукою безпеки України мають стати не міфічна 5 стаття НАТО, а власний ОПК, тотальна військова повинність, як в Ізраїлі, потужна дипломатія, як запорука підтримки наших партнерів. Ми маємо стати найозброєнішою, наймобілізованішою, найсамостійнішою демократією у Світі, без огляду на думки та інтереси інших. Це прості істини, які має розуміти будь-який п'ятирічний українець, де б він не народився.

І кожен українець у світі, має знати, що незалежно від місця народження, первинної мови на якій він говорить, громадянства, якого він набув добровільно чи під примусом, має право отримати громадянства України, яка його чекає, якщо він готовий знати мову та служити у резерві Української армії та бути готовим захищати Батьківщину.

Ось такі прості речі, які рятують життя.