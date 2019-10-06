Закон про особливий статус Донбасу напише Путін

Верховна Рада України і Офіс президента будуть погоджувати з Росією позицію щодо підготовки законопроекту про особливий статус деяких районів Донбасу. Про це повідомив глава Комітету з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва (фракція «Слуга народу») Богдан Яременко

Та кількість законів, яка ухвалюється останнім часом - а це просто гігантські обсяги – це неможливі напрацювання навіть для видатних демократій світу. З такою швидкістю і в такому обсязі, в якому закони приймаються в Україні, напевно, закони не приймаються в жодній цивілізованій країні світу.

За такий короткий відрізок часу закони неможливо не тільки вивчити – їх навіть прочитати неможливо. Це говорить про те, що законопроекти готуються не у Верховній Раді. Журналісти вже не раз ловити нардепів від монобільшості на тому, що ті навіть не знають імен прем'єра або міністрів, за яких вони голосували.

Я переконаний в тому, що вони не прочитали більшість з тих законодавчих ініціатив, за які проголосували.

Це означає, що Офіс президента готує всі законопроекти і пропонує монобільшості просто натиснути на кнопочку.

Отже, остаточне рішення в питанні особливого статусу Донбасу не за Верховною Радою, в чому нас намагається переконати шановний пан Яременко, а за Російською Федерацією. Він сам сказав про те, що РФ повинна узгодити ту законодавчу ініціативу, з якою виступає Офіс президента.

Фактично в Росії напишуть цей закон з вигідними для себе умовами, вирішуючи свої військово-політичні завдання. Принаймні, вони внесуть до закону ключові корективи.

Уявіть ситуацію. До вас в дім приходить людина, приставляє вам пістолет до скроні і наказує: «Переписуй на мене квартиру!» Ви переписуєте і при цьому пояснюєте: «Я зробив це за власним бажанням, просто мені дуже сподобався цей чоловік».

Пан Яременко суперечить здоровому глузду і самому собі – в своїй тезі він закладає контртезу. Це оксюморон.

Де-факто це повне нівелювання інституту парламентаризму і втрата суверенітету України. Фактично нам кажуть, що закон буде написаний за посередництва країни-агресора, яка має свої війська на нашій території, а значить, ми змушені з нею узгоджувати цей закон. Фактично ми приймаємо закони, які нав'язані під дулом автомата.

Ось що сказав Яременко.

Це його слова. Я не знаю, чи все насправді саме так. Але маю підозри на 90%, що так воно і є.

Це нагадує якесь страшне божевілля, і здоровий глузд хоче сказати: «Та ні, не може такого бути!»

Джерело: Обозреватель

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