Чому Європа так боїться війни

Чим довше триває війна, тим більше ми ментально віддаляємося від сучасної Європи

Сучасна Європа виросла на руїнах Другої світової. І хоча нинішні покоління знають про Голокост, євгеничні практики нацистів, вщент зруйновані німецькі міста та десятки мільйонів жертв тої війни здебільшого по книжках та кінострічках, в європейському коді на підсвідомому рівні прошита відраза до війни.

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Бо війна випускає на волю прихованих у людині демонів. Які перетворюють добропорядного бургера на безжального вбивцю-садиста. Чудова книжка оксфордського історика Ніколаса Старгардта «The German War: A Nation Under Arms, 1939–1945» – яка чекає на свій український переклад!!! – ілюструє цю тезу на безлічі конкретних прикладів. Коли ми задавались питанням, чому росіяни не постають проти путінського режиму, а потім звинувачували їх у невиправному сервілізмі – «страна рабов, страна господ» – варто було прочитати German War, аби переконатись, що піддані путіна в цьому геть не оригінальні. Німці гуртувались навколо Гітлера навіть коли було очевидно, що війну програно остаточно і безповоротно. І так саме, як сучасні росіяни, вірили, що вермахт нападав на сусідів, аби запобігти неминучому нападу на Третій Райх...

Війна випускає на волю хижих демонів, які у нормальний мирний час дрімають в людині. Причому випускає незалежно від того, яку війну ти ведеш: справедливу чи ні, намагаєшся загарбати чужі землі чи захистити свої. Європейці памʼятають про масові зґвалтування, які чинили визволителі, причому як на Східному, так і на Західному фронтах. Памʼятають, як важко й довго право переможця поступалося універсальним правам людини. Памʼятають розправи з «колаборантами» без суду і слідства. Памʼятають, як важко гоїти рани війни, і скільки ще рецидивів принципу «переможців не судять» трапляється вже по її завершенні.

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Тому останні 70 років Європа підозріло ставиться до героїв. Навіть символ французького опору де Голль не довго втримався при владі після звільнення Франції: вже в січні 1946 року він залишив посаду Голови тимчасового уряду. На відміну від США, де генерал Айзенгавер – командувач антигітлерівської коаліції в Європі – був приречений стати 34-м президентом США, Старий світ зробив ставку на цивільних політиків: Аденауер, де Гаспері, Шуман, Етлі...

Про це конче потрібно памʼятати, аби розуміти, чого Європа прагне від нас і чого вона в нас боїться. По суті вона – свідомо чи підсвідомо – боїться того, чим ми найбільше пишаємось: нашого героїзму. Бо герої не живуть по правилах: вони їх порушують та (іноді) встановлюють нові. Європа боїться нащадків Святослава Хороброго, сподіваючись, що на зміну йому в Україні прийде до влади сучасний Ярослав Мудрий – державник, стратег, будівничий та дипломат...

Сучасна Європа – це територія компромісу. Це культ домовлянь та балансувань. «Поганий мир кращий за добру війну» – це європейський принцип. І тому тільки надто зухвалий, відвертий та нічим неспровокований напад путіна на Україну, а також брутальність орди, нагадали європейцям, що іноді героїчний спротив залишається безальтернативною опцією для тих, хто не хоче отримати «і війну і ганьбу». Іноді, аби залишитись європейцем потрібно таки брати приклад з Черчилля й де Голля, а не з Петена чи Бенеша...

Але наразі на західному політичному обрії не видко ані де голлів, ані черчиллів, ані айзенгаверів... Подобається це комусь чи ні, український лідер наразі – найяскравіший політик колективного Заходу. Який не тільки став героєм та символом для багатьох виборців у вільних країнах, а й проблемою та викликом для своїх візаві у європейських столицях. Це також потрібно усвідомлювати...

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І чим довше триває війна, тим більшим викликом Україна стає для Європи. Як свого часу викликом для Європи став Ізраїль, який хоча і належить до колективного Заходу, але аж ніяк не вписується у домінівну європейську парадигму компромісів та домовлянь. Проблема в тому, що Україна ближча до Європи, аніж Ізраїль, та прагне інституалізувати свою належність до неї через вступ до ЄС. Символом якого на сьогодні, нагадаю, є бюрократ-технократ, а не харизматичний герой...

Чим довше триватиме війна, тим далі ми віддалятимемося від сучасної Європи. Від культури компромісів та домовлянь, від домінування в уряді технократів та «зацикленості» на правах людини, від «міщанської» парадигми як мейнстриму на протилежність нашому культу героїв. Бо Європа лицарів – то лише спогад про славне минуле, лише музей, в якому зберігаються «діла давно минулих днів». А чи готові ми йти та інтегруватися до Європи обивателів – щонайменше відкрите питання, які ми собі навіть не наважуємось поставити вголос.

Бо чим довше триває війна, тим чорно-білішим стає український світ. А сучасна Європа строката та різнобарвна, наче веселка. І наша справжня трагедія в тому, що ми не можемо завершити цю війну, «просто припинивши стріляти». І навіть вихід на кордони 1991 року аж ніяк не гарантує завершення цієї кривавої мʼясорубки. Бо ще 2014 росіяни продемонстрували, як без вагань обстрілювати українську територію з «Градів» та «Ураганів» через порербик. З початком великої війни ми дізнались, як руйнують українські міста та вбивають українських громадян крилаті та балістичні ракети, випущені з російського повітряного простору...

Чим довше триває війна, тим більше ми ментально віддаляємося від сучасної Європи. Якій набагато ближчі ті, хто мріє влітку про море та відпустку, а не про дрони для армії та український прапор над Маріуполем. Це не означає, що європейські лідери будуть нас силувати домовлятися з путіним про мир. Але це означає, що наш шлях до ЄС буде неймовірно довгим та тернистим. Чи безкінечним, як у Туреччини. Незалежно від виконання формальних критеріїв членства. Бо сучасна Європа – це континент, де мейнстрим бути обивателем, а сучасна Україна культивує героїв.

А героям та обивателям в одному домі, як правило, не надто комфортно...