На заводі з виробництва «Іскандерів» у РФ прогримів вибух

На Воткінському заводі 2006 року було розпочато виробництво ракет для комплексів «Іскандер-М»

Вибухнув виріб, який знаходився в бронекапсулі під час випробувань

У п’ятницю, 4 серпня, у Росії вибухнув цех №95 Воткінського машинобудівного заводу, на якому збирали ракети для відправки на війну в Україну. Пошкоджено один із корпусів підприємства. Про це повідомляється у телеграм-каналі «Удмуртия против коррупции».

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За попередніми даними, постраждалих немає.

Спочатку повідомлялося, що причина вибуху – можливо, дрон або руйнування виробу.

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Згодом з'ясувалося, що причина вибуху – не дрон. Вибухнув виріб, який знаходився в бронекапсулі під час випробувань.

Корпус цеху, в якому проводилося випробування, не впав, але постраждав.

На Воткінському заводі, який заснований у 1759 році, вироблялися ракети «Тополь-М», а 2006 року було розпочато серійне виробництво ракет комплексу «Іскандер-М». 2 червня 2022 року Воткінський завод був включений до списків санкцій США через повномасштабне вторгнення Росії в Україну. 5 липня того ж року – внесено до списків санкцій Японії. 16 грудня 2022 року завод внесено до списку санкцій Євросоюзу через виробництво ракети та боєприпасів для комплексів «Іскандер» і «Точка-У». Також завод перебуває під санкціями України та Швеції.

До слова, 3 серпня у Воскресенську, що у Підмосков'ї, загорівся акумуляторний завод.