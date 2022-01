Україна стала центральною ставкою у глобальній світовій грі

Тут Байден правий: «My guess is he will move in. He has to do something». У нас чомусь звернули увагу на першу частину фрази. Але насправді важливіша друга: за законами жанру Путін має «щось робити», або визнати своє фіаско. Що матиме руйнівні наслідки для його режиму