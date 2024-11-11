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Геннадій Друзенко Правник, громадський активіст

(Р)еволюція, як шанс на виживання

glavcom.ua
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«На жаль, в ситуації, у якій опинилась Україна, пігулки окремих косметичних змін вже не допоможуть»
фото: Уніан

Ми чудом вистояли. Але запит на революційні зміни нікуди не подівся

Те, що Америка обрала в особі Дональда Трампа, називається, в термінології професора Брюса Аккермана revolution on human scale, що означає зміну системи координат, а не лише коригування напряму руху країни в рамках чинної парадигми. Важливо, що цього разу американці не «купували кота у мішку» , а зробили свідомий вибір, проголосувавши за те, що «так далі жити не можна» . Більшість у Сенаті, Верховному суді та вірогідна більшість у Палаті представників дійсно дають Трампу мандат на революційні зміни.

І в цьому Америка показує приклад Україні, яка ніяк не наважиться на власну «революцію з людським обличчям» . Революцію, запит на яку давно зашкалює у суспільстві. Обидва Майдани, особливо другий, були саме про це, але перетворились у зраджені надії на революційні зміни. «Електоральний майдан» , який привів до влади Зеленського, був також породжений цим самим запитом на кардинальну перебудову країни. Але замість радикальних реформ ми раз-у-раз отримували лише нових вигодонабувачів чинної системи, яка мімікрувала під нову ідеологію, але по суті залишалась механізмом перерозподілу національного багатства на користь небагатьох наближених до трону осіб. І саме ця тотальна приватизація держави призвела до нашої трагічної неготовності до великої війни, яка і стала моментом істини для України.

Ми чудом вистояли. Але запит на революційні зміни нікуди не подівся. Ба більше, наразі очевидно – кардинальна перебудова України – єдиний шлях до її виживання. Зараз Україна нагадує соломʼяну хатинку з казки про трьох поросят, яка сиплеться під ударами путінського вовка. А нам потрібно збудувати надійну камʼяницю, яка здатна перенести будь-яку історичну негоду та вистояти під атаками сусіда, який одержимий ідеєю зжерти Україну.

На жаль, в ситуації, у якій опинилась Україна, пігулки окремих косметичних змін вже не допоможуть. Пацієнт настільки хворий, що без операції не обійтися. Тому наступним президентом має стати людина з рішучістю хірурга і свідомістю архітектора. Бо йому (чи їй) потрібно буде не тільки не вагаючись видалити метастази корупції, неефективності та меншовартості, які пожирають українське тіло зсередини, а й звести на руїнах недолугої (і багато в чому бутафорної) української державності, що агонізує на наших очах, надійний, комфортний та розумний український дім, який буде не соромно передати у спадщину нашим дітям та онукам.

Політики-терапевти на кшталт Віктора Ющенка свій шанс змарнували – тепер, аби вижити, українці мають знайти хірурга і зважитись на революцію з людським обличчям. Якщо і цього разу не наважимося, українська мазанка завалиться і поховає під своїми руїнами усіх, хто не встигне втекти... 

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: соціум українці Україна революція

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Геннадій Друзенко

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