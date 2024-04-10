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Чи увійдуть в Європарламент «керовані демократи» з Москви

glavcom.ua
У червні будуть вибори до Європарламенту
фото: Depositphotos

На чому грають прихильники «керованих демократій» за російською моделлю?

Росія намагається «порвати» Європу, тож у фокусі уваги – вибори до Європарламенту, заплановані на червень.

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, виступаючи в Афінах, заявила, що «єдиній та мирній Європі кинуто виклик як всередині, так і зовні. Росія не лише намагається стерти Україну з лиця землі. Агресія Росії ширша: протягом багатьох років вона здійснює гібридні напади на Європу: кібератаки, маніпуляції з соцмережами чи інструменталізацію мігрантів».

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За її словами, «ультраправі європейські партії – «Альтернатива для Німеччини», «Національне об'єднання» Марін ле Пен у Франції, «Конфедерація свободи та незалежності» у Польщі – зневажають цінності Європи й хочуть вкрасти її майбутнє. Наше завдання найближчими днями, тижнями та місяцями – дати їм відсіч», – підкреслила голова Єврокомісії.

Насправді, найбільш наближена до Москви останнім часом саме «Альтернатива для Німеччини». Видання Deutsche Welle у своїй статті «АдН і Кремль: «корисні ідіоти» чи підкуплені політики?», наводить кілька прикладів тісної співпраці німецьких «альтернативщиків» та Москви.

Наприкінці березня у німецьких та чеських ЗМІ з'явилася інформація, що депутат бундестагу від «АдН» Петро Бистрон отримував гроші від проросійського медіапорталу Voice of Europe. Але співпраця партії з Кремлем давня. У 2015 році її почесний голова Александер Гауланд їздив з однопартійцями до Санкт-Петербурга на зустріч з особистим референтом Путіна. У 2017-му Росія сплатила їм чартерний переліт. Співголову «АдН» Тіно Хрупалла у 2020 році особисто приймав Лавров, а у 2022-му він говорив, що «не вважає Путіна воєнним злочинцем».

Діячі «АдН» зовсім не обов'язково надають Кремлю платні пропагандистські послуги, вони часто-густо працюють на «господаря» з переконання. Багато функціонерів «АдН» збудовану Путіним авторитарну систему (яку раніше називали «керованою демократією») вважають бажаною альтернативою ліберальній демократії. «Праві популісти бачать у російській моделі єднання національних та авторитарних сил з церквою, противагу «зіпсованому міграцією» Заходу», – пояснює професор університету в Касселі Вольфганг Шредер.

Так, Німеччина бореться з власною «альтернативою», але проблеми в ній та інших європейських країнах є. На цьому й грають прихильники «керованих демократій» за російською моделлю. А сама Росія на цьому гріє руки. І звісно, «підігріває» і цих політиків, і відповідні настрої.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія вибори Європарламент

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