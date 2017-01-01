Чим можна допомогти звільненим з полону українцям
- Сьогодні, 10:47
-
Розсилка
Ключове - не забуваймо в ці дні про родини тих, хто ще залишився в полоні
Як поінформували мене керівники медичних установ, на сьогодні 24 екс-заручники військовослужбовці проходять медичний огляд і реабілітацію в військовому госпіталі, 41 звільнені ( серед них цивільні і військові) знаходяться в лікарні ДУС. В багатьох - є застарілі травми голови, вибиті зуби, що свідчить про катування (багатьох сильно били в перші найважчі дні)...
Всім буде надано медичну допомогу, стоматологічні послуги. Також Міністерство соціальної політики опрацьовує всі технічні деталі і найближчим часом звільнені отримають одноразову грошову допомогу. Команда психологів Вадима Свириденка також вже активно працює зі звільненими і їх родинами.
Багато друзів і знайомих телефонують і запитують - чим допомогти хлопцям? Це хороша ініціатива і мені здається, найбільше вони мріють про відпочинок і маленьку подорож з родинами. Тому можна подарувати реалізацію такої мрії.
Ключове - не забуваймо в ці дні про родини тих, хто ще залишився. Вони зараз потребують особливої психологічної підтримки і уваги.
Тим часом ми працюємо, аби якнайшвидше реалізувати другий етап звільнення.
Джерело: блог Ірини Геращенко