Чим можна допомогти звільненим з полону українцям

Ключове - не забуваймо в ці дні про родини тих, хто ще залишився в полоні

Як поінформували мене керівники медичних установ, на сьогодні 24 екс-заручники військовослужбовці проходять медичний огляд і реабілітацію в військовому госпіталі, 41 звільнені ( серед них цивільні і військові) знаходяться в лікарні ДУС. В багатьох - є застарілі травми голови, вибиті зуби, що свідчить про катування (багатьох сильно били в перші

Ірина Геращенко вітає звільненого з полону бойовиків українця, 27 грудня 2017 року

Ключове - не забуваймо в ці дні про родини тих, хто ще залишився в полоні

Як поінформували мене керівники медичних установ, на сьогодні 24 екс-заручники військовослужбовці проходять медичний огляд і реабілітацію в військовому госпіталі, 41 звільнені ( серед них цивільні і військові) знаходяться в лікарні ДУС. В багатьох - є застарілі травми голови, вибиті зуби, що свідчить про катування (багатьох сильно били в перші найважчі дні)...

Всім буде надано медичну допомогу, стоматологічні послуги. Також Міністерство соціальної політики опрацьовує всі технічні деталі і найближчим часом звільнені отримають одноразову грошову допомогу. Команда психологів Вадима Свириденка також вже активно працює зі звільненими і їх родинами.

Багато друзів і знайомих телефонують і запитують - чим допомогти хлопцям? Це хороша ініціатива і мені здається, найбільше вони мріють про відпочинок і маленьку подорож з родинами. Тому можна подарувати реалізацію такої мрії.

Ключове - не забуваймо в ці дні про родини тих, хто ще залишився. Вони зараз потребують особливої психологічної підтримки і уваги.

Тим часом ми працюємо, аби якнайшвидше реалізувати другий етап звільнення.

Джерело: блог Ірини Геращенко

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