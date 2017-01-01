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    Думки вголос

    Чим можна допомогти звільненим з полону українцям

    Ключове - не забуваймо в ці дні про родини тих, хто ще залишився в полоні
    Як поінформували мене керівники медичних установ, на сьогодні 24 екс-заручники військовослужбовці проходять медичний огляд і реабілітацію в військовому госпіталі, 41 звільнені ( серед них цивільні і військові) знаходяться в лікарні ДУС. В багатьох - є застарілі травми голови, вибиті зуби, що свідчить про катування (багатьох сильно били в перші
    • Ірина Геращенко

      Народний депутат України, віце-спікер

    • Сьогодні, 10:47
    • Розсилка
    <span>Ірина Геращенко вітає звільненого з полону бойовиків українця, 27 грудня 2017 року</span>
    Ірина Геращенко вітає звільненого з полону бойовиків українця, 27 грудня 2017 року

    Ключове - не забуваймо в ці дні про родини тих, хто ще залишився в полоні

    Як поінформували мене керівники медичних установ, на сьогодні 24 екс-заручники військовослужбовці проходять медичний огляд і реабілітацію в військовому госпіталі, 41 звільнені ( серед них цивільні і військові) знаходяться в лікарні ДУС. В багатьох - є застарілі травми голови, вибиті зуби, що свідчить про катування (багатьох сильно били в перші найважчі дні)...

    Всім буде надано медичну допомогу, стоматологічні послуги. Також Міністерство соціальної політики опрацьовує всі технічні деталі і найближчим часом звільнені отримають одноразову грошову допомогу. Команда психологів Вадима Свириденка також вже активно працює зі звільненими і їх родинами. 

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    Багато друзів і знайомих телефонують і запитують - чим допомогти хлопцям? Це хороша ініціатива і мені здається, найбільше вони мріють про відпочинок і маленьку подорож з родинами. Тому можна подарувати реалізацію такої мрії. 

    Ключове - не забуваймо в ці дні про родини тих, хто ще залишився. Вони зараз потребують особливої психологічної підтримки і уваги. 

    Тим часом ми працюємо, аби якнайшвидше реалізувати другий етап звільнення.

    Джерело: блог Ірини Геращенко

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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