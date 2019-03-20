Дебати з персонажем Зе будь смішнішими за будь-яку гуморину

У випадку виходу у другий тур персонажа Зе, є передчуття, що ляльководи спробують його сховати від народу на три тижні

Персонаж Зе назвав легендарного полковника Кривоноса «тут є один персонаж». Й далі щось там, що він пропонував йому бути головним в ЗСУ. Тіпа хотів сказати про нашого бойового полковника щось позитивне, але без написаного тексту - вийшло, як зЕвжди, не в тему...

Персонаж Зе дав рецепт , як позбутися олігархізації ЗМІ: олігархи - власники телеканалів мають отримувати прибуток від ТБ): Ще й розповів, що багато років керував телеканалами. Люди, які хоча б трохи розуміються на темі українського телебачення, знають, що українські телеканали - глибоко збиткові і дотаційні. В тому числі збитковим є і залишається телеканал, яким Зе керував і той, де він зараз різвиться.

Персонаж Зе при цьому не розповів, що робити з шегреновою шкірою вітчизняного рекламного ринку, який зростає тільки в буремні часи виборчої кампанії (коли є реклама і «джинса»), й потім скукожується так, що ні про які прибутки на ТБ не може йти і мови.

Тобто, людина, яка претендує на найвищу посаду в державі, поняття зеленого не має про функціонал міністра оборони (що це далеко не ЗСУ), й не розбирається в жодній темі, окрім дешевого гумору. Повна і абсолютна некомпетентність. Зелена некомпетентність.

Персонаж, який роками ржав над президентами (окрім Януковича, там було ніззя), мером, спікером і Ляшком, насправді, без сценарію і написаного тексту двох слів зв’язати не може.

Саме тому ляльководи ховають кандидата від виборців, щоб, бодай, чогось не бовкнув не з написаного в сценарії. Я проти перетворення виборів на вибори кота в мішку.

Сьогодні ми з Mariya Ionova зареєстрували законопроект про обов‘язкові дебати кандидатів перед другим туром. Виборці мають зробити усвідомлений , а не скайп - вибір.

Петро Порошенко готовий до дебатів з будь - ким, хто вийде до другого туру. А от у випадку виходу туди персонажа Зе, є передчуття, що ляльководи спробують його сховати від народу на три тижні. Дуже хочеться дебатів ):

Боюся, це може виявитися смішніше будь яких гуморин

Джерело: блог Ірини Геращенко

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